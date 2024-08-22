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    首頁　>　澎湖縣

    楊曜反對全民運動館變3小型場館 澎縣府：符合需求效益

    馬公夏日童樂趴場地，就是全民運動館預定地。（記者劉禹慶攝）

    馬公夏日童樂趴場地，就是全民運動館預定地。（記者劉禹慶攝）

    2024/08/22 17:55

    首次上稿 16:39
    更新時間 17:55（新增澎縣府回應）

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中央補助澎湖全民運動館興建的3.3億經費，澎湖縣政府撤銷原案，改申請3座小型場館，立委楊曜表達反對改變計畫立場！澎湖縣政府表示，3場館規模較小、興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費，既符合需求效益，也符合預算執行期程，同時減輕縣庫財政壓力。

    楊曜表示，全民運動館功能不只涵蓋小型運動場舘的需求，更增加不同運動的需要，例如樂齡健身房（友善長者）、共融桌球室、羽球場、兒童體適能中心、室內空中跑道、槌球場、競速直排輪及5人制足球場等設施，是與各界經過多次討論，要打造澎湖第一座全年齡使用的室內運動場館。

    楊曜提醒澎湖縣政府，如果面臨發包問題，應該和全國各類公共工程一樣，朝著增加預算及自籌款，或是工程減項，盡力完成發包工作，不應直接訴求撤銷行政院核定3.3億的全民運動館計劃。同時縣府所說的3座小型運動場館，功能與目的性互異的場舘，本來就可以尋求不同的預算與專案獲得滿足，澎湖縣政府為什麼不另案向中央爭取經費？

    澎湖縣政府表示，全民運動館總體發包金額含後續擴充約7億元，歷經3次發包3次流標後，澎湖縣政府積極向體育署爭取保留原核定3.3億元，興建多元用途的3場館包含桌球、羽球、籃球、排球、滑板、直排輪等運動的場地與訓練使用，來作為全民運動館無法順利發包替代方案，3場館規模較小興建期程較短，且縣府不需額外自籌近4億元的經費。

    全民運動館規劃藍圖，澎湖縣政府計畫刪除，改建三座運動場館。（楊曜提供）

    全民運動館規劃藍圖，澎湖縣政府計畫刪除，改建三座運動場館。（楊曜提供）

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