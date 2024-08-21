海洋保育教育種子教師培育列車 最後一站開抵澎湖

海洋種子教師培訓課程，培育二百餘名種子教師散播海洋教育。（海保署提供）

2024/08/21 14:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋保育署今（21）日於澎湖縣舉辦最後一場次「海洋保育教育向下扎根種子教師培訓教材分享會」。此次全台培訓約200名海洋保育種子教師，為未來的海洋保育教育推廣工作奠定堅實基礎。

海保署也分享教材，整合《台灣鯨讚》、《小海龜的逆襲》及《小浮游的遠行》等3本繪本及各項海洋保育出版品，精心製作分享會的教案內容，期待未來透過種子教師的積極推廣，將海洋保育觀念向下扎根。分享會所設計的教案，不僅結合海洋生物保育與海洋環境保護的主題，還透過生動的故事情節和啟發性的插圖，來激發孩子們對海洋的關注和熱愛。

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署長陸曉筠特別感謝為教材創作付出心血的作家、插畫家和編輯們，他們的無私奉獻和專業精神使得這些作品深具影響力。同時參與的教育工作者和教師朋友們，都是這些海洋保育教材的推廣者和實踐者，是學生心中的榜樣，也期許種子教師將這些寶貴的教材帶進課堂，激發學生對海洋好奇心和學習動機，培養對自然環境的尊重和海洋保護意識。

由於5場分享會受限於活動場域，部分教師未能現場參加，因此海保署特別設計線上課程，後續將分享會的教案教學技巧與內容透過網路平台傳遞給所有喜歡海洋保育的教師們。

海保署表示，活動之後，這些種子教師將在全台各縣市，舉辦超過250場次的海洋保育教育推廣活動，讓海洋保育觀念深入校園。期待激勵更多學校、教師、海洋保育志工，乃至企業和民眾踴躍參與，讓海洋保育觀念成為全民共識。

海保署海洋保育種子教師培訓列車，最後一站抵達澎湖。（海保署提供）

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