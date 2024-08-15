七美機車擦撞！3人未戴安全帽頭部撕裂傷 澎湖海巡助後送

七美騎機車未戴安全帽擦撞車禍，三人緊急後送澎湖本島就醫。（澎湖海巡隊提供）

2024/08/15 12:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島騎機車也要戴安全帽！澎湖縣七美離島以雙心石滬聞名，昨（14）日發生1起機車擦撞車禍，3名當事人（2男1女）外傷及頭部撕裂傷，經送往七美衛生所救治，緊急申請澎湖海巡隊後送到澎湖本島，由救護車接駁送三軍總醫院澎湖分院搶救，暫無生命危險，其中1人是七美鄉南港村長夏臨福。

事故雙方均未報案，傷者夏臨福身兼當地黃德宮主委，因黃德宮主公聖誕與中元普度，騎車載男性村民四處穿梭籌辦，途經南嶼城，與1名騎機車的婦人擦撞，擦撞時2車3人都未戴安全帽，頭部撕裂傷緊急後送，是否酒後駕駛有待警方進一步調查釐清。

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海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部調查指出，昨日晚間6時21分接獲七美鄉衛生所通報，有3名民眾因車禍造成外傷及頭部撕裂傷，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上3519巡防艇趕往救援。

第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，3519艇晚間7時20分抵達七美漁港，順利搭載傷患3人、家屬2人與醫護人員等6人出港，以最大安全速率馳返馬公，晚間8時50分由消防局救護車接力載往三總澎湖分院就醫。

全案再度凸顯離島騎機車未戴安全帽的老問題，長期以來已成陋習，一旦發生意外受傷，當地醫療系統恐無法負荷，只能採取後送治療。

騎車未戴安全帽導致頭部撕裂傷，緊急由海巡執行後送。（澎湖海巡隊提供）

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