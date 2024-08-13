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    馬公童樂趴被疑病毒溫床 公所出示每日水質檢測證明

    馬公市夏日童趴會，傳出成為病毒孳生溫床。（馬公市公所提供）

    馬公市夏日童趴會，傳出成為病毒孳生溫床。（馬公市公所提供）

    2024/08/13 14:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來澎湖火紅的馬公市夏日童樂趴，由於都為玩水設施，傳出多名小朋友前往參加，出現上吐下瀉不舒服症狀，但沒有發燒，疑似成為病毒孳生溫床，質疑未每日換水消毒，並進行水質檢驗；針對民間質疑，馬公市長黃健忠親上火線對外說明，市公所出示水質檢測證明，要求活動廠商每天必須進行換水作業，並嚴格執行水質檢測，以確保水質達到最高的安全標準。

    近期傳出前往馬公夏日童樂趴遊玩的孩童，很多人返家後，出現上吐下瀉等症狀，但都沒有發燒，經送醫後雖都無大礙，已引起家長恐慌，認為是傳染病角膜炎、諾羅、腸病毒等病毒，透過玩水及空氣傳播，但平日並無特別多案例，每逢週六、日人潮增多，隨之而來就是案例增多，可是主辦單位都有進行入園總量管制，外界質疑是水質問題。

    針對近期有關童樂趴活動的問題反饋，黃健忠在臉書上公開表態，馬公市公所要求活動廠商每天必須進行換水作業，並嚴格執行水質檢測，以確保水質達到最高的安全標準。另外，每天都會在水池中投放經過國際認證的低刺激性消毒劑，這些措施旨在確保水質潔淨、無害。將持續密切監控水質，確保每一位孩子都能在健康安全的環境中盡情玩樂。

    馬公市公所感謝這些反饋意見，促使不斷進步並完善各項措施。將繼續為大家打造一個安心且愉快的活動環境，讓孩子們在這個夏日中無憂無慮地歡度每一刻。市政團隊一向重視每一位孩子的健康與安全，這是首要的責任與承諾。

    馬公夏日童趴會每日都會消毒，並派人檢測水質。（馬公市公所提供）

    馬公夏日童趴會每日都會消毒，並派人檢測水質。（馬公市公所提供）

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