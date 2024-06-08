七美雙心石滬長滿有毒「綠褶菇」！形似美味「雞肉絲菇」別誤採

七美雙心石滬毒菇榜首「綠褶菇」現身，民眾不要採集誤食。（漁人威利提供）

2024/06/08 08:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕七美雙心石滬周邊的草原，近來因西南氣流帶來豪雨，長滿菇類，前一陣子是可食用的雞肉絲菇，被喻為季節限定野味，但近來換成了有毒綠褶菇為主力，因2者外形相似，民眾不易分辨，因此不要任意採食，避免誤食有毒菇類。

梅雨季節過後，七美雙心石滬出現滿山野生菇類，最早是可食用的雞肉絲菇，吸引大批鄉民前往摘取，經過整理後，就成為桌上一道美味佳餚，讓全家人享受到季節限定的美味，但現在卻以毒菇榜首「綠褶菇」為主，變化之大，讓七美民眾急忙貼文，呼籲民眾不要任意採集野外菇類食用。

農業部生物多樣性研究所表示，「雞肉絲菇」是與白蟻絕對共生的可食用菇菌，褐色菌傘中央尖硬突起，民眾常於野外採食，卻將毒菇榜首「綠褶菇」與其混淆誤認，但比較二者形態特徵，綠褶菇白色菌傘平展，表面具有褐色鱗片，菌褶灰綠色，而雞肉絲菇則是觀似斗笠，菌褶白色，菌柄基部有假根延伸與地下白蟻巢上的菌圃相連。

生物多樣性研究所表示，要正確辨識雞肉絲菇，其實有簡易9字口訣「頭兒尖尖，腳踏白蟻窩」，就能輕鬆辨別。雞肉絲菇又被稱為「雷公菇」或「雞㙡菌」；綠褶菇屬中至大型菇菌，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，為一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。不同點在於綠褶菇底部菌褶於早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識重要特徵。

原先七美雙心石滬草原，長滿的是可食用雞肉絲菇。（漁人威利提供）

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