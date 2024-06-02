澎湖馬公安宅里慶端午 DIY竹筒飯、搏燒肉粽吸睛

安宅里包肉粽活動，加碼竹筒飯製作。（記者劉禹慶攝）

2024/06/02 16:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕端午佳節將屆！澎湖各村里紛紛舉辦包肉粽活動，一方面促進鄰里感情，另一方面則是加強村里凝聚力。馬公市安宅里今（2）日舉辦包肉粽活動，還別開生面加碼竹筒飯體驗製作及「搏燒肉粽」活動，超過200多位里民攜家帶眷報名參加，蔚為地方盛事。

今日馬公安宅里包肉粽活動，立委楊曜助理段湘玲、澎湖縣政府顧問吳南宏、議員蘇陳綉色、呂黃春金等人都到場與民同樂 。安宅里長張儷盈表示，當大家都流行發肉粽，我們堅持要繼續發揚傳統文化，今年還特別加入小小朋友都能製作的「竹筒飯」，歡迎大家參加。

由於大家對竹筒飯很期待，也會擔心製作烹煮會不會很麻煩，張儷盈請大家放心，作法簡單、煮法更簡單。與平時夜市純白竹筒飯不同，我們的米飯是請廠商特別製作調味，一定讓大家一試就愛上。

竹筒飯最早起源是屈原，而台灣竹筒飯發展與原住民狩獵文化有關，靠海維生的澎湖很少有機會體驗這一項美食，今年特地在端午節安排這項活動，讓大家開心一起來體驗。

安宅里端午活動除了每年一定要有的包粽，今年加碼竹筒飯體驗，成為全澎唯一。最後再來個【搏燒肉粽】，0到2個5獲1個肉粽、3個5獲2個肉粽、4個5獲3個肉粽、清一色獲3個肉粽加1串衛生紙，同場加映活力媽媽【淳媽咪】，解說端午節包粽由來，所有願望一次性滿足。

安宅里包肉粽活動，凝聚村里向心力。（記者劉禹慶攝）

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