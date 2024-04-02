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澎湖花火市集攤商陳情議會 爭取開放史蹟公園

花火市集攤商陳情，希望增加史蹟公園設置攤商區。（記者劉禹慶攝）

花火市集攤商陳情，希望增加史蹟公園設置攤商區。（記者劉禹慶攝）

2024/04/02 18:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近3年澎湖花火市集，都在公賣局旁停車場舉辦，原本規定市集以在地廠（攤）商為主，今年卻突然改變全部為攤車進駐，攤位由80餘攤銳減至22攤，引發傳統攤販不滿，今（2）前往議會陳情，希望開放史蹟公園，照顧澎湖攤販生計。

今年花火市集由建設處和工策會主導，澎南商圈承辦；建設處以花火節期間，公賣局旁停車場要使用為由，要求施放花火攤商當日進場、撤攤 不得影響停車場使用。同時以往議會補助租金，今年卻僅搭建拱門，其他水電、清潔費用，均由攤商自理，加重攤商負擔。

由於花火市集在公賣局旁停車場有限的空間，22台行動攤車集中更為狹窄， 因此建請行動攤車就在公賣局旁停車場，希望恢復史蹟公園和兩側人行道為花火市集攤商區，則由地方傳統攤商申請進入擺攤、另相關單位政策宣導和街頭藝人表演，藉以活絡帶動花火節週邊人潮和商機。並比照公賣局旁停車場市集，補助相關活動經費。

針對攤商陳情，由議長陳毓仁、議員許國政、莊光大、呂黃春金都到在議會接見，聽取攤商陳情內容，並請秘書長蔡淇賢、旅遊處長陳美齡等縣府官員列席，議長決定明（3）日將前往現場實勘，研議是否增加花火攤位，一切以不擾民及照顧地方攤商生計為考量。

攤商希望開放史蹟公園，成為花火市集區。（記者劉禹慶攝）

攤商希望開放史蹟公園，成為花火市集區。（記者劉禹慶攝）

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