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全國社工日 陳光復表揚績優社工

全國社工日，澎湖縣政府為社工加油打氣。（澎湖縣政府提供）

全國社工日，澎湖縣政府為社工加油打氣。（澎湖縣政府提供）

2024/04/02 12:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雙北虐童事件後，嚴重打擊社工士氣。澎湖縣政府配合4月2日全國「社工日」，由縣長陳光復表揚17位縣府、家扶中心、平安基金會、博幼基金會及身心障礙者服務協會社會工作專業人員，除恭喜他們獲獎，並感謝全體社工人員對弱勢族群的照顧，以及推動社會福利工作的努力與付出。

陳光復表示，隨著社會問題複雜化，社會工作服務範圍擴及許多不同領域，包括社會福利、醫療、長期照顧、教育、勞動、警政等，擔任第一線的社工夥伴用專業、熱忱服務銀髮族、身障、兒少、婦女、新住民、貧困家庭、單親家庭等，如同天使般，為社會帶來溫暖。

除了縣府社工外，澎湖縣有社工人員服務的單位還有民間社福單位、基金會、協會、醫院，至少21處，社工人數也從早期的個位數增加至約200人，社工職場環境常存在許多威脅、傷害及令人感到挫折的事，希望社會大眾能多給社工們鼓勵及支持。

財團法人見賢思琪社會福利公益基金會為鼓勵獲獎社工人員，特地贊助每人1張住宿券，希望社工們在旅遊舒壓後，補充能量再繼續幫助他人。

今年澎湖縣社會工作專業人員表揚名單，包括資深奉獻獎：侯雅芹；資深貢獻獎：劉庭芳；資深敬業獎：王籃卿、曾云暄、洪士雲、顔芳惠、陳玉如；

服務績優獎：許茵茵、陳千惠、鐘婉珍、歐雅涵、鄭少雯、蔡玫玫、歐佩姗、謝昆良、林彥君、賴政忠。

澎湖縣長陳光復頒獎表揚，服務績優辛苦的社工。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復頒獎表揚，服務績優辛苦的社工。（澎湖縣政府提供）

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