飛蟻大軍壓境 澎湖西嶼居民驚魂一夜

飛蟻大軍壓境西嶼，夜間路燈前漫天飛舞。（記者劉禹慶攝）

2024/04/02 12:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續2天天氣不穩定，典型春季氣候發威，連帶使飛蟻族群也現身，愚人節夜晚大軍壓境澎湖縣西嶼鄉，昨（1）日晚間，西嶼各路口電線杆電燈上都出現密密麻麻的下雨蟲，就連住家開燈都被蟲蟲入侵，在密集恐懼症籠罩下，西嶼人度過驚魂一夜，更慘的是飛蟻卸去翅膀後，就成了讓人頭痛的白蟻。

今年天災不斷，先是南方四島國家公園東吉島，遭到破紀錄的3月颶風襲擊，風速破17級強風。不料翌日又傳出西嶼飛蟻成災，

愚人節晚上，西嶼家家戶戶連忙關燈躲避蟲襲，這不是愚人節笑話，許多西嶼民眾看到密密麻麻白蟻出現，看到頭皮發麻，直呼真是「壞年冬」。

根據文獻記載，飛蟻通常指翅膀未脫落前的白蟻，飛蟻出現於晚上，氣候溫暖、潮濕，適合飛蟻生長繁衍，蟻害直接危害房屋建築、水庫堤壩、農林作物、電路電纜、布匹藥材、文物建築等。這些長著翅膀的螞蟻其實是在「婚飛」，就好像人們旅行結婚一樣，它們飛來飛去其實是在尋找配偶。

由於飛蟻是公認害蟲，防治方法最快是禁閉門窗，如果飛蟻進入家戶，就利用飛蟻有趨光的習性，在家裡開一盞強光燈，然後在燈下放置一盆水，加入清水及少量洗潔精，這樣蚊蟲便可能會被吸引並掉進水中陷阱。另外可預先準備一個噴霧瓶，然後將洗潔精與水混合。洗潔精是一種有效的對抗飛蟻的藥劑，有效附著在牠們的身體上，使之脫水而死。

飛蟻掉落地上後，卸下翅膀就成了人人頭痛的白蟻。（記者劉禹慶攝）

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