菊島跨海馬拉松首站望安賽 首次亮相展現痛風療癒系特色

首屆望安離島馬拉松，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

2024/03/31 09:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣痛風療癒系始祖菊島澎湖跨海馬拉松，今年首增春季賽望安站，今（31）日結合海島自然風光與魅力，熱情開跑！延續菊島澎湖跨海馬拉松特色，龍蝦、花枝丸、海鮮粥等呷免驚，路線更結合望安鴛鴦窟、花宅聚落、天台山及網垵口等觀光特色，並展現出望安人獨特的加油補給站模式。

澎管處今在望安綠蠵龜觀光保育中心辦理「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，吸引了來自全國各地的運動愛好者400多人參加，首次活動宣告圓滿成功。

開幕儀式由澎管處洪志光處長主持，現場嘉賓雲集，行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、雲嘉南管理處長許宗民、澎湖縣政府教育處長林長安、縣議員陳佩真、望安鄉長許賢德、代表會主席俞益興、澎湖觀光圈總召集人蔡萬生、惠民醫院副院長趙白玫、南良集團總監黃正宇等，一起為活動鳴槍開跑。

此次分有6K「休閒組」、10K「健跑組」及21K「半馬組」等組別，除可深度體驗望安獨特地景及人文風情，還有CP值破表的報名禮，包含「I want（望） to run」為slogan的活動T恤、運動環保水杯，完賽禮有望安黑糖發糕、爆米花球、刻字的澎湖文石印章。

美食攤位包含酸菜饅頭、紫菜冬粉、大頭菜埔三層肉炒米粉及高麗菜土豆麩仔粥（素食）等多道傳統在地美食；另南良集團致贈牛樟芝機能飲品及綜合堅果。大會更提供30台自行車租借選手，探索望安大街小巷，租金所得捐助澎湖縣惠民醫院做為重建基金。

首屆望安馬拉松賽，由貴賓們鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

望安中社古厝，也在馬拉松路線。（記者劉禹慶攝）

望安馬拉松賽延續菊島馬拉松痛風療癒特色，提供龍蝦免費品嚐。（記者劉禹慶攝）

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