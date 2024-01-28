南海立體地下停車場「亮」起來 今年澎湖花火節可望開幕迎賓

澎湖南海地下停車場，現進行外觀油漆彩繪。（記者劉禹慶攝）

2024/01/28 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖新地標南海立體停車場，受到2年疫情缺工及包商無法履約的影響，預計順延至今年花火節才開幕。現已積極趕工，外觀展開油漆彩繪，委託的宇碩光電進場趕工，已於夜間試燈，各界關心能否如期在花火節期間開幕，成為澎湖新商業購物中心。

南海立體停車場採船型建築設計，建築主體由郭秋利建築師率領團隊設計，以在地生活精神為導向，將天人菊的豐富色彩融入設計，並融入燕鷗、文石、玄武岩及雙心石滬特色意象，內部空間裝潢由創揚室內裝修公司操刀設計，風格以高質感現代風為基調。

未來規畫則分為主體事業及附屬事業2部份。主體事業「南海立體停車場」，由台灣聯通停車場開發股份有限公司經營管理，引進最現代化的智能雲端全監控、車席引導、人車引導等多項停車管理系統，24小時全自動繳費讓停車、取車更加便利。

商場規畫的部分，「太陽城饗樂生活館」以在地消費市場需求為核心，其中娛樂業種占比將達30%以上，包含視聽影音產業、兒童青少年休憩遊樂、AR實境娛樂等，傳出台灣連鎖超巨KTV將進駐。餐飲方面引進日式、義式、泰式、韓式等異國料理，以及具有特色的地方傳統小吃與take-out外帶美食，零售部分主要以日系品牌為主軸，現規劃今年澎湖花火節期間盛大開幕。

南海立體停車場「亮」起來，讓外界關心能否如期完工。（記者劉禹慶攝）

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