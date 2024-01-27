澎湖四季旅遊 冬之訪古季打頭陣

澎湖一年四季精彩遊程，由冬之訪古季打頭陣。（記者劉禹慶攝）

2024/01/27 12:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎管處為打造澎湖永續旅遊度假島嶼意象及品牌，積極研擬觀光旅遊市場之獨特與稀有性，持續推動整合四季具代表性之生態旅遊資源，包含「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」、「秋-奇岩季」、「冬-訪古季」等，精心設計推出「澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程，遊程融入永續生態旅遊理念，由冬之訪古季打頭陣。

率先登場的冬之訪古季，活動時間為2至3月，首先是「元宵乞龜專車」，讓旅客享受「西乞龜」的樂趣。接下分別為「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，帶領遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，進而帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

另澎管處為增加元宵節之趣味性，特於元宵節前後為期5天，在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯舉辦「冬遊澎湖元宵樂」互動小遊戲領取精美小禮物活動，有「打卡送見面禮」，還有「猜謎」與「轉盤轉轉樂」、「乞龜博杯」，只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻（每日限量10隻）。

澎湖當地民眾憑證件至澎湖遊客中心、台灣自由行遊客憑機票或船票至澎湖機場旅遊服踩點集章，分為3個組別（A、B、C組），需完成每組別6個據點內其中2處，集滿3組別各2處（不重複據點）後可至指定兌換地點，經活動工作人員確認後，即獲得「綠蠵龜公仔乙隻」及「摸彩劵乙張」，每日兌換綠蠵龜公仔數量有限，兌完為止。4月3日抽出獎項，特獎32吋液晶電視及其他獎項共35項獎。

日本來的媒體踩線團，快樂享受藻類書籤製作。（記者劉禹慶攝）

傳統喜慶炸棗，讓民眾及遊客體驗。（記者劉禹慶攝）

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