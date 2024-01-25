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白沙所會之爭延燒！鳥嶼交通船早班客滿 鄉公所拒絕加班

鳥嶼交通船加班問題未解，常會出現離島民眾苦候船班的畫面。（記者劉禹慶攝）

鳥嶼交通船加班問題未解，常會出現離島民眾苦候船班的畫面。（記者劉禹慶攝）

2024/01/25 15:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉代會刪除離島交通船鄉公所自籌450萬元，只保留20萬元，今日鳥嶼號交通船早班航次傳出客滿，搭不到船的13名鳥嶼鄉民，因白沙鄉公所拒絕加班，只能等到下午4時或5時航班，才能順利返家，引發縣議員宋昀芝、鄉代會主席吳良添強烈不滿，除到場聲援外，也譴責鄉公所罔顧離島居民的交通權益。

鳥嶼號交通船，因載客量僅限35人次，導致每日上午2班次的航班，常常客滿，今（25）日上午11時30分航班又是客滿，超過的13名鳥嶼村民無法在中午前返家，對於鄉公所拒絕加班的決定，表達相當不滿。

白沙鄉公所表示，鳥嶼每日有4航班，如果現行調度不符合需求，可隨時向鄉公所報請緊急調度，礙於今年加班的經費有限，無法隨時支應加班。

一位生有「飛蛇」的鳥嶼林姓村婦說，她今天清晨7點多就搭船到岐頭坐車到馬公醫院掛急診，又陪同先生去復健，11點回到岐頭要搭交通船返回卻已客滿，要等到下午4點才有船返回鳥嶼，幸經議員宋昀芝連絡縣府，由旅遊處花錢於下午1點50分載運11位民眾返同鳥嶼。

宋昀芝表示，看到那些無法如期返回離島的民眾，拖著沈重腳步，頂著寒風在碼頭上行走，心很痛，立即電請旅遊處幫忙，不料處長也接獲白沙鄉長無法加班回應。

另外，主席吳良添也強調，代表會刪掉的經費全是公所不合理的增編，他已將經費明細全貼在候船室公告欄，民眾可前往了解。憂心過年逼近，若公所仍不加班，將會造成鳥嶼村人相當的不便。

澎湖縣議員宋昀芝，前往岐頭關心民眾。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議員宋昀芝，前往岐頭關心民眾。（記者劉禹慶攝）

經過宋昀芝積極爭取，澎湖縣政府旅遊處緊急包船運輸。（記者劉禹慶攝）

經過宋昀芝積極爭取，澎湖縣政府旅遊處緊急包船運輸。（記者劉禹慶攝）

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