澎管處整合四季旅遊資源 邀旅客至澎湖賞鷗、訪古

為推廣澎湖旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處設計春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季、冬天訪古季，歡迎旅客到訪。（記者丁奕攝）

2024/01/25 14:37

〔記者丁奕／台北報導〕為推廣澎湖旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處盼整合四季旅遊資源，設計春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季、冬天訪古季等。觀光署長周永暉表示，澎湖有豐富觀光資源，不論四季都適合到訪。

周永暉表示，澎湖於去年年底榮獲全球百大綠色旅游地之一，澎湖不論春夏秋冬都適合到訪，澎湖有很多古厝、美食，與台灣本島完全不同，像是澎湖獨有仙人掌冰等。未來澎湖國家風景區將持續落實永續、智慧雙軸轉型，也希望旅客能分散到訪澎湖，今年120萬至150萬人次應該沒什麼問題，歡迎旅客體驗澎湖不同的四季。

觀光署表示，冬天訪古季活動時間為2至3月，2月有「元宵乞龜專車」，讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。3月則帶領遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，盼帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

觀光署指出，春天賞鷗季分別有「北海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，活動時間為5至7月，讓遊客親身體驗觀賞燕鷗翱翔與生態之美，盡覽澎湖各式獨特島嶼，尋覓各種燕鷗飛翔身影。

觀光署表示，夏天石滬季活動時間為6至8月，透過環境教育課程讓遊客親身體驗早期先民捕魚智慧結晶，並了解到吉貝石滬文化永續重要性；秋天奇岩季活動時間為9至11月，旅客可實地遊歷獨特奇岩鬼斧神工景觀，欣賞壯麗玄武岩、海洋地質文化奧妙等。

周永暉表示，澎湖具有得天獨厚的自然景觀、豐富的海洋生態資源、獨特玄武岩地質景觀、世界保育瑰寶綠蠵龜、燕鷗生態、世界遺產潛力點石滬群以及濃厚農漁村風情、傳統廟宇古厝和歷史軍事古蹟文化等，充分凸顯出澎湖成為擁有永續旅遊國際度假島嶼潛力，未來將以四季主題生態遊程，將澎湖推向國際觀光舞台發光、發熱。

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