為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

澎管處整合四季旅遊資源 邀旅客至澎湖賞鷗、訪古

為推廣澎湖旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處設計春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季、冬天訪古季，歡迎旅客到訪。（記者丁奕攝）

為推廣澎湖旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處設計春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季、冬天訪古季，歡迎旅客到訪。（記者丁奕攝）

2024/01/25 14:37

〔記者丁奕／台北報導〕為推廣澎湖旅遊，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處盼整合四季旅遊資源，設計春天賞鷗季、夏天石滬季、秋天奇岩季、冬天訪古季等。觀光署長周永暉表示，澎湖有豐富觀光資源，不論四季都適合到訪。

周永暉表示，澎湖於去年年底榮獲全球百大綠色旅游地之一，澎湖不論春夏秋冬都適合到訪，澎湖有很多古厝、美食，與台灣本島完全不同，像是澎湖獨有仙人掌冰等。未來澎湖國家風景區將持續落實永續、智慧雙軸轉型，也希望旅客能分散到訪澎湖，今年120萬至150萬人次應該沒什麼問題，歡迎旅客體驗澎湖不同的四季。

觀光署表示，冬天訪古季活動時間為2至3月，2月有「元宵乞龜專車」，讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。3月則帶領遊客走訪澎湖的古厝聚落、軍事史蹟與文化遺跡、廟宇文化及農漁村手作體驗等，盼帶動澎湖冬季旅遊觀光發展。

觀光署指出，春天賞鷗季分別有「北海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，活動時間為5至7月，讓遊客親身體驗觀賞燕鷗翱翔與生態之美，盡覽澎湖各式獨特島嶼，尋覓各種燕鷗飛翔身影。

觀光署表示，夏天石滬季活動時間為6至8月，透過環境教育課程讓遊客親身體驗早期先民捕魚智慧結晶，並了解到吉貝石滬文化永續重要性；秋天奇岩季活動時間為9至11月，旅客可實地遊歷獨特奇岩鬼斧神工景觀，欣賞壯麗玄武岩、海洋地質文化奧妙等。

周永暉表示，澎湖具有得天獨厚的自然景觀、豐富的海洋生態資源、獨特玄武岩地質景觀、世界保育瑰寶綠蠵龜、燕鷗生態、世界遺產潛力點石滬群以及濃厚農漁村風情、傳統廟宇古厝和歷史軍事古蹟文化等，充分凸顯出澎湖成為擁有永續旅遊國際度假島嶼潛力，未來將以四季主題生態遊程，將澎湖推向國際觀光舞台發光、發熱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
秋冬萬物休養生息日 澎湖箱網深海馬頭魚及有毒肥皂魚現身
2023/12/18 10:07

秋冬萬物休養生息日 澎湖箱網深海馬頭魚及有毒肥皂魚現身
國慶連假受東北季風攪局 今年澎湖觀光提前結束
2023/10/09 16:35

國慶連假受東北季風攪局 今年澎湖觀光提前結束

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
小犬外圍環流加東北季風共伴效應 「風」鎖澎湖群島
2023/10/02 12:35

小犬外圍環流加東北季風共伴效應 「風」鎖澎湖群島
觀光署澎管處改制揭牌 展望未來肩負觀光領航挑戰
2023/09/26 13:36

觀光署澎管處改制揭牌 展望未來肩負觀光領航挑戰

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
攀爬跨海大橋「無法可管」 警方到場勸導遊客仍我行我素
2023/09/19 10:31

攀爬跨海大橋「無法可管」 警方到場勸導遊客仍我行我素
澎湖縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播