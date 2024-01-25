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澎湖花海綻放 春節迎接返鄉民眾

澎湖花海已開出7成花，將在春節全面綻放。（記者劉禹慶攝）

澎湖花海已開出7成花，將在春節全面綻放。（記者劉禹慶攝）

2024/01/25 11:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆春節是澎湖運輸高峰期，返鄉民眾何處去？澎湖縣政府今年規劃花海、城隍廟一條街、紙風車劇團表演，讓返鄉民眾團圓之餘，也有餘興節目。澎湖縣長陳光復今（25）日前往澎湖休憩園區花海，為浮球龍點睛，1.8公頃的矮牽牛花海已陸續綻放，預計春節期間將盛開。

陳光復表示，澎湖休憩園區占地廣闊，花木扶疏，景緻優美。2015年起，他指示林務所利用地形地貌打造花海，9年來總吸引賞花人潮，成為澎湖秋冬新亮點。尤其園區內的天人湖、蓮池、荷池湖水引自雙湖園水資源回收中心，經常可見鴛鴦、白鷺鷥停駐其中，輔以湖內1:1的雙心石滬造景，更增添了愜意氛圍。

由於澎湖東北季風強烈，植樹工作人員克服冬季強勁的東北季風，完成了不可能的任務，打造令人驚艷的花海，民眾不必再千里迢迢赴台灣本島看花海。現在1.8公頃的花海，花況已開7成，預計再一週即可完全盛開，過年期間，除花海外，還有文化局演藝廳的紙風車劇團演出、城隍廟一條街，連續假期多了許多走春好去處。

林務所表示，今年的花海主題是「龍舞春風迎新歲」，菊苑停車場旁邊坡上有用10種花色營造出壯麗的花海龍景緻，並有中正國小美術班師生以彩繪的浮球串連成龍的獨特藝術作品，增添藝術氣息。此外，也有繽紛亮麗的海洋生物隱身在花海周邊，等著大家一探究竟。由13萬株矮牽牛營造而成的壯麗花景，只到3月31日，請把握花期前往觀賞。

澎湖花海以今年西元年號搭配澎湖輪圖樣。（記者劉禹慶攝）

澎湖花海以今年西元年號搭配澎湖輪圖樣。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復為花海浮球龍點睛。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復為花海浮球龍點睛。（記者劉禹慶攝）

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