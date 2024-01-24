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又「發爐」！澎湖紅羅垃圾場再度起火燒不停

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場火警頻傳，打火弟兄疲於奔命。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場火警頻傳，打火弟兄疲於奔命。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/01/24 23:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場昨天才「發爐」，今晚（24日）殘火再度燒起來，打火弟兄疲於奔命。

澎湖縣政府消防局調查指出，今晚7點12分接獲報案，湖西紅羅垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警。消防局立即派遣第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車21人到場，由副大隊長王思源負責指揮搶救。

現場風勢強勁，火勢向南延燒，勤務人員立即部署4條水線，3線從西側，另1線從中間灌救。環保局也調度2部挖掘機，進場配合開挖底層垃圾。明火於晚間9點05分獲得初步控制、9點30分火勢熄滅，燃燒面積約1000平方公尺。

紅羅垃圾衛生掩埋場昨天一連發生2起火警，消防局派遣第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車20人到場，由大隊長陳永春負責指揮搶救。現場風勢強勁，助長火勢快速延燒，加上進出掩埋場道路狹小、動線不佳，造成搶救困難。昨晚8點22分火勢熄滅，燃燒面積約1000平方公尺；環保局晚間8點42分調度挖掘機到場協助，挖掘底層廢棄物，現場勤務人員部署3水線配合降溫及殘火處理。

不料，今晚火勢再起，再度延燒1000平方公尺。疑似內部堆積沼氣過多，導致殘火不斷，盡速處理堆積的垃圾，恐怕才能釜底抽薪，根絕問題。

環保局派出怪手開挖協助滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

環保局派出怪手開挖協助滅火。（澎湖縣政府消防局提供）

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