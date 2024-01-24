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許願成功！ 麥當勞澎湖馬公店 明年愚人節全天供應滿福堡

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，台灣麥當勞已確定回應4萬網友願望，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳「一日限定滿福堡全天販售」。（法新社、記者楊雅民攝；本報合成）

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，台灣麥當勞已確定回應4萬網友願望，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳「一日限定滿福堡全天販售」。（法新社、記者楊雅民攝；本報合成）

2024/01/24 19:11

〔記者楊雅民／台北報導〕有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，台灣麥當勞已確定回應4萬網友願望，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳「一日限定滿福堡全天販售」。

台灣麥當勞稍早在官方粉絲頁貼文指出，雖然說還是鼓勵大家早起，但至少這個 Facebook 活動我們一起讓它成真吧！

2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公中正店「滿福堡」當日限定全天販售。明年讓我們相約澎湖麥當勞，一起吃滿福、保好運，不見不散！

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」2大請願活動，雖是趣味性質活動，但短短幾天就吸引超過4.1萬人跟進許願。

台灣麥當勞今天表示，「麥當勞感謝發起者以及粉絲的回饋與支持，依照發起者的活動計畫，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳推出「一日限定滿福堡全天販售」。

希望透過線上互動及實體活動，與喜愛滿福堡的粉絲，共同創造趣味的品牌體驗；未來亦將持續觀察市場及消費者喜好，不定時規劃期間限定產品或活動，提供消費者嚐鮮體驗，敬請期待更多元的美味選擇。

有網友很驚訝「不可能真的許願成功吧」、「你確定明年以前他不會被停賣嗎？」、「太久了吧」、「誰沒事去澎湖」、「早起好難，好想24小時都吃得到」、「不要以為開了一個2025年的玩笑，台灣人就不會記得，吃是絶對不會輸的，一定會有人準時參與」。

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，台灣麥當勞已確定回應4萬網友願望，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳「一日限定滿福堡全天販售」。（記者楊雅民攝）

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，台灣麥當勞已確定回應4萬網友願望，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳「一日限定滿福堡全天販售」。（記者楊雅民攝）

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