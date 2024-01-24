澎湖元宵西乞龜未至 各廟宇米包龜先行堆疊

白沙港子保定宮米包龜，成為今年第一隻元宵龜。（記者劉禹慶攝）

2024/01/24 16:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵乞龜文化，是民間信仰重頭戲，在台灣元宵節以西乞龜聞名，雖然農曆春節還未到，但先期元宵籌備工作，已緊鑼密鼓展開，由米龜師傅孫一中領軍的疊米龜團隊，已巡迴澎湖本島各廟宇展開製作堆疊。

海龜在澎湖民間，有求財、求壽、平安、乞居、安家、歸來的多重意涵，各宮廟的鎮殿大龜是元宵的要角，僅管強調創意與在地特色成為目前鎮殿大龜的主流，以食用米堆疊的米龜仍立於不敗之地，乞得米龜的信徒通常只取回少數的白米，其餘分送親友或捐贈慈善團體，讓神庥更加普及。

堆疊米龜必須依照斤數、米包大小算出尺寸，再依現場底座調整長度、寬度，龜頭部分則以木架支撐。四方形的米包若要呈現海龜的弧度和比例，沒有速成法，只有「龜速」出細活，邊做邊塑形，至少需要一個工作天，若使用6公斤以上的包裝米，至少需要2個人力，實非易事。

由於堆疊米包龜，需要技巧及經驗，在老師傅逐漸凋零後，今年孫一中帶起年輕團隊，開始巡迴之旅。今年疊的第一隻米龜誕生了，位在澎湖白沙鄉港子村的保定宮，米龜重1000台斤歡迎過去參觀，第二隻將於1月30日至澎湖白沙鄉赤崁村龍德宮疊6500斤的大米龜。民間俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」。

今年堆疊的第一隻澎湖米包龜，已經完成。（記者劉禹慶攝）

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