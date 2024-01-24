澎湖時空旅人軍事體驗上線 文史工作者指出謬誤

澎湖時空旅人體驗，即日起在指定地點上線。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2024/01/24 10:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為行銷秋冬觀光旅遊，陸續推出一系列秋冬軍事主題系列活動，重頭戲「澎湖時空旅人軍事體驗」登場，利用AR和數位典藏功能帶領民眾穿越時空，回到過去。但地方文史工作者吳老師指出，內容有部份謬誤。旅遊處表示，製作過程委請知名文史工作者審核，相當嚴謹。

目前已經上架33個軍事主題景點數位典藏以及12個歷史AR體驗，即日起開放時空旅人XR以及天降神獸功能，歡迎民眾前來體驗。

此次活動新推出「時空旅人XR及天降神獸」2項新體驗，民眾只要帶著手機到西嶼西臺、風櫃荷蘭城堡、真善美戲院、馬公金龜頭礮臺文化園區、馬公港、通梁吼門水道、媽宮古城順承門、電話亭、澎湖公車站、澎湖天后宮、震洋艇格納壕、龍門閉鎖陣地等12個景點掃描現場設置的QRCODE，點選進入時空旅人網頁介面後，再選擇「立即開拍」選項，即可開啟選擇3D互動人物介面，拍攝互動影像。

吳老師指出，「時空旅人及天降神獸AR」影片27到33秒，敘述漢人跟荷蘭人在天后宮前和談，問題是背景裡建築竟然是今景。現在看到富麗堂皇的天后宮大約是在1921年後竣工，而17世紀時只是海濱小廟，怎麼會穿越時空到300年後呢？針對吳老師質疑，旅遊處表示，製作過程邀請高啟進、陳英俊老師擔任審查，時空旅人穿越虛擬之間，呈現背景也是虛實結合。

時空旅人還加入天降異獸體驗，海豚與海龜是主角。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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