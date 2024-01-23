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桃市「靜鄰專案」納入棋牌、棋藝社 派員強拆擾鄰場館內裝

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

2024/01/23 19:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市棋牌社、棋藝社等室內休閒場館業如雨後春筍，衍生出不少社區安寧及治安問題，若無依規定提出室內裝修申請亦存有公安疑慮，其中，桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，今（23）日派員強制拆除室內裝修。

桃園市自去年9月啟動「靜鄰專案」，首波鎖定住宅區7大擾鄰行為飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）、夾娃娃機店、閃爍LED招牌、違法占用人行空間及自助洗衣店加強執法，過去已執行閃爍招牌、違法占用人行空間、住宅區內酒吧，建管處長莊敬權表示，接下來將針對住宅區內休閒場館如棋牌社、棋藝社等場所加強稽查，讓違規業者無所遁形，一旦涉及建築物公共安全，除依法開罰，也會移送地檢署、斷水斷電或強制拆除。

建管處表示，今日拆除的棋牌社為民眾檢舉擾鄰案件，位於都市計畫住宅區內，營業時間至凌晨，裡頭有打麻將等，深夜伴隨著客人大聲喧嘩、抽菸等擾鄰行為，附近居民忍無可忍，去年11月獲報後隨即派員前往稽查，發現業者有違規室內裝修，且未申辦建築物用途變更，當場勒令停止使用，要求限期將建築物恢復原狀。

建管處表示，期間採取緊迫盯人不斷複查方式，但業者遲未改善，已踩到法令底線，隨即依建築法開罰6萬元，並派員強制拆除內裝，讓業者明瞭市府貫徹住宅區「靜鄰專案」決心；轄區警方表示，該棋牌社裡頭禁菸，常有客人在外頭抽菸、喧嘩，被居民檢舉妨害安寧，警方到場規勸，但未發現有賭博等具體事證。

對於棋牌社、棋藝社等室內休閒場館衍生的問題，過去也引發議員關注，要求桃市府訂定相關條例管理，經濟發展局表示，正在修訂「桃園市治安顧慮行業登記管理作業要點」，對棋牌社等場館加強登記面源頭管制，在登記時即要求業者配合進行現場勘查，並依各目的事業主管機關法規進行會審，包括消防、公安設備是否符合規定，目前仍在簽核階段，同時蒐集台北、新北市去年實施的狀況進行參考。

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桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

桃園區1處棋牌社經常被民眾檢舉妨害安寧，桃市府建管處稽查發現其有違規室內裝修等情形並開罰，23日派員強制拆除室內裝修。（建管處提供）

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