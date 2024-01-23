離島交通船加班經費遭砍 白沙鄉代會出面說明

白沙離島交通船加班費用遭砍，引發所會之爭。（記者劉禹慶攝）

2024/01/23 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙鄉民代表會今年刪除白沙鄉公所編列450萬的離島交通船加班經費案，白沙鄉代會表示，歷年來澎湖縣政府固定補助，白沙鄉公所自籌經費僅30萬元，今年卻暴增至450萬元，因此才刪除430萬，保留20萬元，應可支應離島加班運輸需求。

白沙鄉代會表示，白沙鄉吉貝村、鳥嶼村、員貝村、大倉村居民免費搭乘交通船政策，歷年皆由澎湖縣政府編列預算補助鄉公所辦理，若補助款有不足狀況，澎湖縣政府亦全力協助公所。而白沙鄉公所以往為因應需求，每年會另外自籌經費編列30萬元預算給離島交通船加班使用。

澎湖縣政府近3年的離島交通船補貼，2022年編列1759萬餘元 （後再追加近240萬元）、2023年編列1999萬餘元 （後再追加230萬元）、2024年提高編列2472萬元，今年澎湖縣政府補助的2472萬元預算，代表會全數照案通過通過，未刪除一塊錢。但針對鄉公所浮濫編列交通船加班費，由原本30萬提升至450萬元部分，代表會維持往例，僅通過20萬元預算。

白沙鄉代會表示，從歷年預算，可以得知澎湖縣政府補助的離島交通船營運補貼經費足夠使用，讓白沙鄉4個離島交通船順利營運。但知情人士表示，因吉貝航線招標不順，無固定航商，導致由每日4航次，增加至6航次，加上鳥嶼4至9月加班需求量大，才會預算暴增。

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