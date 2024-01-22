寒流來襲 澎湖社會處長慰問獨居長者

澎湖縣社會處長桂祥晟，寒流來臨期間關懷獨居長者。（澎湖縣政府社會處提供）

2024/01/22 20:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流冷氣團籠罩，全台即日起進入凍番薯模式，澎湖傳出1件到院前心肺功能停止案。澎湖縣政府社會處長桂祥晟今（22）日領軍，率同社工員等人，前往獨居長者家中進行關懷訪視、並仔細提醒長輩保暖及居家安全防護等事宜。

桂祥晟表示，為落實縣長陳光復協助獨居老人、弱勢家庭等政策，澎湖縣政府啟動低溫關懷機制，由社會處實物銀行結合各業務社工、志工、村里幹事、社區關懷據點及公所等人員前往獨居老人、弱勢家庭進行關懷慰問，並發放棉被、毛毯、暖暖包等防寒物資，加強對弱勢長者及家戶之關懷照顧。

今日慰問獨居長者高伯伯及何奶奶，二人均年邁且獨居，是極需要關懷的弱勢族群，在這寒冷的天氣裡，對於社會處到訪的用心關懷表示深受感動！現場充滿溫馨的氛圍，也祝福二名長者能歡喜呷百歲。

社會處呼籲長輩應注意嚴防低溫，注意保暖，避免非必要外出；避免長時間逗留在寒冷環境、居家臥室與客廳要做好居家保暖與用電安全，預防跌倒、適時補充溫開水及熱食，避免喝酒、如出現胸悶痛、呼吸喘、冒冷汗等心臟病症狀，或發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，應撥打119就醫、。而縣府也會於低溫來襲期間持續加強關懷訪視社區獨居老人及弱勢民眾，如發現需要協助之弱勢民眾，請即刻撥打1957專線或社會處服務專線：06-9264322，通報社會處尋求必要之協助。

低溫籠罩，桂祥晟處長領軍關懷獨居長者。（澎湖縣政府社會處提供）

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