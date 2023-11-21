澎湖「吉光遍嶼」燈塔特展 獲繆思創意金獎

澎湖縣政府文化局吉光遍嶼特展，獲得繆思創意金獎。（澎湖縣政府文化局提供）

2023/11/21 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局今年以「澎湖燈塔」為發想，探討澎湖的海洋歷史與重要地位，以主題「吉光遍嶼」參與台灣文博會地方主題館的策展，首次參展就榮獲繆思評選「體驗式和沈浸式－展場設計」類創意金獎。

文化局長洪棟霖表示，文博會的精神，在於以創意思維詮釋文化的博大精深。對於澎湖燈塔歷史的詮釋，文化局透過圖像去表現文字，從書畫長軸也能「說故事」的方式，讓每一位參觀者都能成為歷史文化導覽者及詮釋者。展場名稱源於成語「吉光片羽」取意為歷史中珍貴的事、物，同時也雙關「吉光遍嶼：燈塔所散發出吉祥的光，照亮遍佈澎湖島嶼」。

「吉光遍嶼」展覽今年9月22日至10月1日，在台灣當代實驗文化實驗場美援大樓（空軍總司令部舊址）展出，由財團法人澎湖縣文化基金會執行、縣府文化局策劃及玩味創研股份有限公司設計策展。

作為今年台灣文化博覽會主題展覽地方館之一，「吉光遍嶼 」在空總美援大樓（為古蹟附屬設施）策劃，受限空間場域的規定，妥善規劃成暗展間及光展間，從清朝以降的黑水溝奇幻文學為引言，帶領觀眾認識澎湖6座燈塔在海洋史上肩負的意義。西嶼外垵慈航寺特別同意借展3件私有一般古物「西嶼浮圖燈塔石雕」，供觀眾近距離觀看百年前臺澎首座燈塔的構件。此展以有別於觀光或傳統歷史敘事的方式，讓觀眾認識澎湖，在歷史的長流中尋找澎湖的「吉光遍嶼」。

透過沉浸式空間互動，吉光遍嶼展覽訴說澎湖燈塔故事。（澎湖縣政府文化局提供）

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