總統立委選舉登記起跑 無黨籍陳慧娟拔得頭籌

無黨籍立委候選人陳慧娟，率先拔得頭籌，完成立委登記及成立競選總部。（記者劉禹慶攝）

2023/11/20 09:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖仁醫之妻、以無黨籍身分參選澎湖區域立法委員的陳慧娟，今〈20〉日到選委會完成登記，並在中山路成立競選總部，雙雙拔得頭籌。陳慧娟表示，澎湖有第三選擇就是投給她，她有能力成為一位好立委。今天也是陳慧娟先生侯武忠醫師逝世6周年紀念日，因此對她具有雙重意義。

陳慧娟表示，從小土生土長在這片美麗的海洋寶石【澎湖】。娘家是公務人員家庭，夫家是教師與醫師家庭。我的先夫是一位自己買船、自己開船去離島幫患者治療的開船醫師，因為他的願意付出而得到第十二屆醫療奉獻獎。但是也因為他的操勞，所以在54歲就得到胰臟癌往生，今日是澎湖仁醫侯武忠醫師逝世6周年紀念日。

陳慧娟引用歌星詹雅雯的一首歌《人生舞台》， 生在這裡，使命就是要人生過得有意義，因此人生的劇本自己寫，緊接著宣佈成立陳慧娟立法委員競選總部，用澎湖人的心聲作為目標來努力。雖然是一條充滿挑戰的路，但已做好心理準備。在各種考驗時，將堅定不移，勇往直前。只要一起同心同行，共同努力，就能夠突破這一切限制，讓澎湖的未來更加出色。

陳慧娟打的是「非典型選戰」已經辦理60幾場健康講座、宣揚政治理念，並且結合公益、反毒宣導，爭取民眾認同和支持。競選總部有別傳統總部，沒有主任委員，沒有總幹事，但有熱心志工協助。就是打算在沒有任何黨團的包袱的情況下，慎選未來的團隊，真正為澎湖民眾服務。

國民黨徵召立委候選人吳政杰，與無黨籍陳慧娟相互加油打氣。（記者劉禹慶攝）

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