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台電澎湖區處週末西衛淨灘 撿拾數十袋廢棄物

台電澎湖區營業處，犧牲假期發動淨灘活動。（台電澎湖區營業處提供）

台電澎湖區營業處，犧牲假期發動淨灘活動。（台電澎湖區營業處提供）

2023/11/18 16:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（18）日雖然是週末假期，但台電澎湖區營業處登高一呼，由處長羅元良號召區處員工及志工團，偕同西衛里民前往西衛漁港六合段沿岸淨灘，環保局也動員參與此次活動，撿拾廢棄物達數十袋之多，在東北季風肆虐前夕，還給西衛海域原本潔淨的面目。

澎湖因地理位置關係，受季風、洋流影響，其中又以東北季風影響最甚，冬天容易堆積大量的海洋廢棄物，而根據澎湖縣政府環保局2022年海漂垃圾調查，海廢種類又以漁業用具及生活垃圾最多。參加民眾清理沙灘上的瓶罐、垃圾、漂流物等，保麗龍30公斤、鋁罐70公斤、垃圾100公斤、寶特瓶40公斤及塑膠60公斤，讓該海域恢復到潔淨面貌。

處長羅元良說，「很感謝今天社區里長、理事長率眾多民眾及環保局員工與我們一起不畏風沙的整理這片海域」，澎湖四面環海，除有觀光業結合海上活動，漁業更是主要經濟之一，海洋對於澎湖的重要性不言而喻，在此也呼籲社會大眾除了可透過淨灘撿廢，日常生活中更應力行減廢。

台電公司自1994年起響應「世界清潔日」，至今連續聯合淨灘30年，各單位更自2004年進一步投入「海岸認養」，共同為台灣守護最美海岸線，台電澎湖區營業處鄰近中衛段，與西衛海域一海之隔，因此擇定西衛海域進行淨灘。

經過眾人努力，整理出數十袋海廢垃圾。（台電澎湖區營業處提供）

經過眾人努力，整理出數十袋海廢垃圾。（台電澎湖區營業處提供）

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