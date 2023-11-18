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與家人幫男友貸款百萬還債！對方竟消失 她淚訴：連吃飯都成問題

女網友與自己家人幫男友貸款百萬還債，對方事後竟搞失蹤；示意圖。（資料照）

女網友與自己家人幫男友貸款百萬還債，對方事後竟搞失蹤；示意圖。（資料照）

2023/11/18 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在匿名2公社上發文表示，自己與家人貸款100多萬幫助男友還債，每月要償還4萬多元的貸款，如今男友卻突然神隱找不到人，留下爛攤子給原PO，令她直呼「真的已經沒有生存的意志」。

女網友在《匿名2公社》發文表示，自己起初看男友工作非常認真，覺得對方可能只是一時有困難，才會在外面欠債，因此決定幫忙男友度過這個難關，甚至連原家人都幫助原PO男友貸款100多萬，每個月要還4萬多的貸款，沒想到男友現在卻落跑不見蹤影，讓原PO淚訴，「我自己遇人不淑還拖累家人真的很該死」。

原PO透露，在男友搞失蹤後，經常有人來家裡討債，才知道他在外面欠了許多錢，而且借錢給了他之後，發現男友拿到款項，竟然每天背著原PO，與其他女生約砲，偷看他手機才發現他過得那麼精彩，但當下並未戳破，怕要是講出，男友就不還貸款，結果現在人還是跑了。

在文章最後，原PO說道，「我連吃飯都成問題，真的已經沒有生存的意志，唯一虧欠的就是對不起我的家人，我知道大家只會罵我，因為我自己白痴，居然會幫別人貸款，但現在事情已經發生了，我真的後悔也沒用」。

貼文吸引大批網友紛紛留言提出想法，「只能當是人生課題的學費了」、「辛苦了，人都會有做錯的時候」、「只能說花錢買經驗」、「先跟銀行協商，把債務整合，表明妳有還款意願」、「感情再好都不要扯到金錢」、「先報警找人然後跟銀行協商」。

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