澎科大食魚教育列車啟動 巡迴8所國小宣導扎根

小學生由巴朗實體學習，進而培養食魚文化。（林寶安教授提供）

2023/11/18 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海鮮文化積極轉型為食魚文化，如何在適當的季節，選擇正確的魚種當食物，讓海洋資源永續，一直是澎湖產官學界追尋目標。國立澎湖科技大學USR與海為生計畫，小學食魚教育列車正式啟動，首站前進五德國小、文光國小。

這場別開生面的食魚教育，是由國立澎湖科技大學USR計畫「與海為生—澎湖混獲資源化與海洋食魚教育」籌備辦理，主要目的在帶領澎湖縣小學童能夠從小就認識澎湖當前海洋資源日漸枯竭的問題，以及如何關懷海洋環境生態，並善用混獲資源。將在澎湖8所國小進行40場次的食魚教育活動，帶領超過1200名師生認識4種混獲魚種的特性與利用。

國立澎湖科大USR計畫除了前往鎖港、赤崁與第三漁港接洽漁民購買混獲，更分別進行教材教案開發、魚種烹調、食品加工與裝罐。教案由澎湖自然科學召集人湖西國小鄭謙遜校長領導4位專業老師研發完成。而魚種烹調則在考慮學童可能食用魚類的卡魚刺問題下，特別採用烹調巴朗番茄魚，將魚骨烹調至軟爛而獲得解決。至於最後採高溫殺菌裝罐的保存方法，則是在食品安全考量下，由團隊食科系陳樺翰主任負責進行。

計畫主持人林寶安教授特別感謝教育部對USR計畫經費的支持，以及澎湖8所合作國小校長與教師的鼎力合作，得以帶領計畫團隊教師、大學生共同為澎湖海洋資源的永續而努力，也希望這樣的食魚教育行動能夠產生良好的大手牽小手成效，為澎湖海洋教育紮根。

巴朗魚不僅能當雜魚飼料，也是餐桌美食。（林寶安教授提供）

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