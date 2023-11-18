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澎湖表揚菊島之光、績優志工 園遊會熱鬧滾滾

澎湖國際身障周系列活動，由表揚暨園遊會啟動。（記者劉禹慶攝）

澎湖國際身障周系列活動，由表揚暨園遊會啟動。（記者劉禹慶攝）

2023/11/18 13:29

〔記者劉禹慶／報導〕國際身障日系列活動-「多元參與 幸福領航力 」菊島之光、績優志工表揚暨繪本推廣園遊會，今（18）日在文化局演藝廳前廣場舉行，縣長陳光復、議員蘇陳綉色、社會處長桂祥晟、馬公市代表會副主席莊國輝等人，都到場參加，現場設有40餘攤位，出現人山人海盛況。

澎湖縣政府每年為慶祝及響應國際身心障礙者日，都會辦理一系列活動，今天活動廣邀40餘個贊助攤位的善心單位或個人、百餘位志工朋友、照顧服務協會、惠民啟智中心、慢飛天使服務協會、社會扶助關懷協會、伊甸社會福利基金會-應許之地、伊甸社會福利基金會-澎湖交通服務中心、臺南大學視覺障礙者生活重建服務中心、平安社會福利慈善事業基金會、身心障礙者服務協會-幸福小站、財政處、政風處及社會處等。

會中也頒獎表揚菊島之光，奮發獎：俞美秀小姐、張景喆先生、翁臺澎先生；服務獎：翁磒琪小姐、吳亮慶先生、顏辰芳小姐。

另澎湖縣定額進用義務機關（構）超額進用排名：計9家：澎湖縣政府警察局、

澎湖縣澎湖地政事務所、

澎湖縣政府文化局、

澎湖縣林務公園管理所、

台灣中油股份有限公司油品行銷事業部澎湖營業處

、澎湖縣政府農漁局、澎湖區漁會、澎澄飯店股份有限公司、社團法人澎湖縣照顧服務協會；支持性就業服務單位推薦廠商奇麗汽車美容、澎湖洗衣店

、財團法人天主教靈醫會惠民醫院。

澎湖縣長陳光復，表揚澎湖仙人掌舞蹈協會。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復，表揚澎湖仙人掌舞蹈協會。（記者劉禹慶攝）

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