混凝土攪拌車陷入西嶼合界水溝蓋 白沙警封鎖現場疏導交通

西嶼合界發生混凝土攪拌車，因車輪陷入水溝蓋發生傾斜。（記者劉禹慶攝）

2023/11/18 11:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼合界社區今（18）日上午突然發生混凝土攪拌車行經時，突然左後輪深陷路旁水溝蓋，導致車輛嚴重傾斜，駕駛安全脫困，但重達數噸的車輛傾斜易生危險，白沙警分局據報後，立即派員前往拉起封鎖線，並疏導交通，維持合界聯外道路順暢。

白沙警分局調查指出，今日上午9時許，在西嶼鄉合界村村內道路，由張姓民眾駕駛之混凝土攪拌車，疑似路面水溝面構造問題，造成左後輪塌陷，整個車身傾斜，張姓民眾由駕駛座自行爬出脫困，臉色略顯驚魂未定，但無任何外傷，現場並無人員受傷，只是重達數噸的混凝土攪拌車，呈現半翻覆狀態 顯得搖搖欲墜。

民眾向白沙警分局報案，分局立即調派員警趕往現場，員警到場後，立即圍起封鎖線，並管制人車出入，以避免發生危險。相關車禍發生原因，刻由警方測繪、調查中，至於半翻覆的混凝土攪拌車，則由司機聯絡公司協請大型吊車到場，將車輛吊正，再看底座災損情形。

由於以往澎湖縣道，都是設計無加蓋水溝，便於排水，但因無任何防護系統，加上與鄰近路面無落差，導致許多車輛行經不慎摔落，甚至造成機車騎士失去寶貴性命，因此陳光復前任縣長任內，編列經費預算為水溝加蓋，如今發生在社區內水溝，疑似設計不良導致意外發生，未來警方報告出爐後，可能會衍生出國賠問題。

白沙警分局人員到場後，拉起封鎖線禁止人車通行。（記者劉禹慶攝）

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