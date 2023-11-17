為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

立委選舉20日起登記 澎湖選將競總成立日期確定

尋求四連霸的民進黨籍立委楊曜，12月2日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

尋求四連霸的民進黨籍立委楊曜，12月2日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

2023/11/17 20:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣選舉委員會自11月20日起至24日，受理第11屆立法委員選舉登記，候選人要繳交公職候選人財產申報表，並繳納保證金新臺幣20萬元整，有意角逐澎湖唯一一席立委寶座的3選將，也公布競選總部成立時間與地點，表達參選到底與當仁不讓的決心。

根據澎湖縣選委會流程顯示，11月7日發布第11屆立法委員選舉公告，第11屆立法委員選舉候選人領取書表期間自11月16日至24日止，區域立法委員選舉候選人應向戶籍地直轄市、縣（市）選舉委員會申請登記，並繳交保證金20萬元。

隨著登記作業即將展開，澎湖浮上檯面的3位候選人，也確定競選總部成立時間及地點，無黨立委候選人陳慧娟，率先在登記首日前往登記，當日也是澎湖仁醫、陳慧娟夫婿侯武忠醫師逝世6週年紀念日，登記完在馬公市中山路11號成立競選總部，成為第一位成立競選總部的候選人。

另外，國民黨徵召的澎湖立委候選人吳政杰 ，則是在11月26日下午3時，在馬公市信義路4號，成立侯友宜、吳政杰聯合競選總部；至於尋求4連霸的民進黨籍現任立委楊曜，則是在12月2日上午9時30分，在馬公市文澳祖師廟前廣場，成立賴清德、楊曜聯合競選總部，賴清德將親到現場，爭取澎湖選民的支持。

國民黨徵召立委候選人吳政杰，11月26日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

國民黨徵召立委候選人吳政杰，11月26日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到吳政杰本命區衝立委選情 澎湖國民黨慶移師湖西鄉
2023/11/15 20:21

到吳政杰本命區衝立委選情 澎湖國民黨慶移師湖西鄉
立法院的公務員 楊曜登記初選角逐連任
2023/03/23 14:53

立法院的公務員 楊曜登記初選角逐連任

南高雄戰區在哪？「這案」品牌超強
澎湖立委攻防戰展開 楊曜掛看板、臉書報告政績
2023/02/04 12:51

澎湖立委攻防戰展開 楊曜掛看板、臉書報告政績
仁醫侯武忠遺孀 有意投入馬公選區議員選戰
2018/06/25 20:50

仁醫侯武忠遺孀 有意投入馬公選區議員選戰

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
澎湖縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播