立委選舉20日起登記 澎湖選將競總成立日期確定

尋求四連霸的民進黨籍立委楊曜，12月2日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

2023/11/17 20:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣選舉委員會自11月20日起至24日，受理第11屆立法委員選舉登記，候選人要繳交公職候選人財產申報表，並繳納保證金新臺幣20萬元整，有意角逐澎湖唯一一席立委寶座的3選將，也公布競選總部成立時間與地點，表達參選到底與當仁不讓的決心。

根據澎湖縣選委會流程顯示，11月7日發布第11屆立法委員選舉公告，第11屆立法委員選舉候選人領取書表期間自11月16日至24日止，區域立法委員選舉候選人應向戶籍地直轄市、縣（市）選舉委員會申請登記，並繳交保證金20萬元。

隨著登記作業即將展開，澎湖浮上檯面的3位候選人，也確定競選總部成立時間及地點，無黨立委候選人陳慧娟，率先在登記首日前往登記，當日也是澎湖仁醫、陳慧娟夫婿侯武忠醫師逝世6週年紀念日，登記完在馬公市中山路11號成立競選總部，成為第一位成立競選總部的候選人。

另外，國民黨徵召的澎湖立委候選人吳政杰 ，則是在11月26日下午3時，在馬公市信義路4號，成立侯友宜、吳政杰聯合競選總部；至於尋求4連霸的民進黨籍現任立委楊曜，則是在12月2日上午9時30分，在馬公市文澳祖師廟前廣場，成立賴清德、楊曜聯合競選總部，賴清德將親到現場，爭取澎湖選民的支持。

國民黨徵召立委候選人吳政杰，11月26日成立聯合競選總部。（記者劉禹慶攝）

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