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湖西特產風茹茶為主題 400親子海景第一排席地享受音樂季

無敵海景第一排，享受自然天籟與歌唱美聲享受。（記者劉禹慶攝）

無敵海景第一排，享受自然天籟與歌唱美聲享受。（記者劉禹慶攝）

2023/09/16 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名伴手禮風茹，是湖西鄉公所農特產，今（16）日舉辦「茹果風知道-風茹音樂季茹果風知道-風茹音樂季」，400位親子在無敵海景第一排席地而坐，除了海浪拍擊的天籟之音外，還有歌手賣力演出，徜徉在澎湖美麗的自然環境，度過了一個充實而愉快的下午。

由湖西鄉公所策劃、以湖西特產的風茹茶為主題，旨在推廣當地的特色產品，並提供親子互動的機會。下午4點在及林春咖啡館前的沙灘展開，並持續到傍晚，為參加者帶來了一場難忘的體驗。

活動當天，微涼秋風拂過，正是戶外活動的絕佳時刻。參加者們紛紛在沙灘上玩沙、彩繪風箏、野餐，感受到自然的和諧與樂趣。

特別為活動設計的「澎湃組合」受到了熱烈歡迎，200組名額迅速額滿，這種組合包括野餐墊、風箏、風茹茶、澎監所準備的餐盒和沙灘玩具，讓家庭能夠輕鬆享受一個完美的野餐日。最令人期待的音樂表演，喜來登New Page樂團、圈圈圈樂團、陳宏銘老師及遊手好絃樂團為現場觀眾帶來了精彩的音樂表演，音樂與自然的結合讓人陶醉其中。此外，林投理事長歐萬強的生態解說增加了活動的豐富度。

湖西鄉長陳振中表示，「茹果風知道-風茹音樂季」讓民眾在不同海域體驗不同活動方式，在遊憩中獲得更豐富的海域生態知識並保障自身安全，同時推廣湖西特產風茹茶，促進產業活絡，活動的成功舉辦，再次證明了湖西鄉在文化推廣和自然資源保護方面的卓越成就。

歌手們露天賣力演出，為親子們帶來歡樂週末。（記者劉禹慶攝）

歌手們露天賣力演出，為親子們帶來歡樂週末。（記者劉禹慶攝）

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