澎湖武轎跨海參加廟會盛典 火燒五峰旗場面震撼

澎湖武轎跨海參加嘉義廟會，突然傳出火燒五峰旗意外。（擷取自抖音 @awkdjfj ）

2023/09/16 11:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖5間廟宇跨海前往嘉義城隍廟，參加城隍夜巡諸羅城活動，以時下最夯的武轎陣頭，加入遊行行列，其中一間廟宇武轎噴火時，不慎燒到後方五峰旗，頓時火光四起，所幸隨行的成員，立即以滅火器撲滅火勢，未傷及神尊及武轎主體，但冒起的煙霧瀰漫，成為全場矚目的焦點。

「城隍夜巡諸羅城」為台灣廣為人知的宗教活動，每年農曆八月初一鬼門關後首日，嘉義市城隍廟會依循百年古禮舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」等活動，庇佑和贖罪眾信徒。各縣市友廟都會趕往參加，包括台東著名的炸寒單、澎湖武轎等，澎湖5間廟宇出動武轎、陣頭專程包船跨海前往「湊熱鬧」。

由於澎湖武轎近年來成為廟宇文化主流，不僅有華麗的聲光效果，並搭配重金屬音樂 演示各種超炫燈光、震破耳膜的電音，甚至還有霸氣的瓦斯噴火器，因此成為澎湖觀光文化活動的一環，每年都會舉辦武轎遶境活動，並成立澎湖縣武轎總會，與澎湖民眾生活息息相關。

此次跨海參加遊行的澎湖武轎，其中一頂在嘉義圓環，五峰旗竟然燒了起來，陣頭人員趕緊拿水往噴火器上澆，瞬間冒出大量白煙奇景，讓底下網友紛紛留言：「這下發了！」「改裝失敗，要改善」、「傻眼噴火噴太多次燒起來了，幸好武轎沒事」、「祂會生氣嗎？」還有網友分析：「應該是瓦斯罐噴出來的火剛好燒到五峰，只是應該很少人會後面再裝五峰吧，這樣很容易去燒到」。還好武轎主體及神尊未被波及，損失輕微，但廟方已警惕，下次會注意改善。

隨行陣頭人員以滅火器滅火，頓時煙霧瀰漫。（擷取自抖音 @awkdjfj ）

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