澎湖國際燈光藝術節 林投展區率先登場

林投公園光之藝廊，成為夜間最佳去處。（記者劉禹慶攝）

2023/09/15 23:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年採雙展區的澎湖國際燈光藝術節，林投公園展區今（15）日率先開幕，澎湖縣長陳光復期許突破125萬人次旅遊紀錄，即日起至11月26日展出主題燈區，於每日晚間6時亮燈，打造林投公園成為湖西夜間觀光亮點。

林投展區展覽期間每週五晚間7時至9時邀請在地團體進行音樂演出。同時縣府也特別規劃設計以林投吉祥物風茹寶寶為主題的「四季采風」作品，呈現澎湖農漁村特色，民眾也可以與作品互動拍照，另外還有「漁網織歌」象徵漁業文化、以湖西牛車輪設計的入口意象、運用中央木廊道設計的「光之廊」更喚起林投公園前身為動物園的回憶。

現場湖西鄉公所也特別規劃於當晚18時起21時辦理小農市集，有10多攤熱情參與，販售在地美食小吃。去年澎湖國際燈光藝術節收到民眾熱烈迴響，今年已經邁入第二屆，特別規劃雙展區，為今年秋冬觀光揭開序幕，林投公園展區結合了可愛動物造型、澎湖四季彩風和澎湖農漁村文化等不同主題燈組，讓林投公園搖身一變澎湖夜空最閃耀的星。

此次策展主題「光嶼潮」，以探索光與海洋潮汐在澎湖海島的交織關係為出發點，國際廣場展區將於9月21日晚間7時正式開幕，雙展區中多項作品可近距離互動，讓民眾拍照打卡，滿足大家的美拍樂趣，展期也結合澎湖縣優秀藝文演出團體的精彩演出，以音樂藝術交織燈光藝術，打造視覺、聽覺雙享受盛宴，引領觀眾進入光影的奇幻世界，看見澎湖人文之美與感受海島潮炫新魅力。

澎湖國際燈光藝術節林投展區，率先點燈登場。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法