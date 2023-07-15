澎湖水庫魚屍漂浮 自來水公司派員清除

興仁水庫見底，出現魚屍漂浮水面。（民眾提供）

2023/07/15 16:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因年蒸發量大於降雨量，水資源異常珍貴，因連日乾旱，本島3座地面水庫接近枯水位，傳出魚屍漂浮，自來水公司馬公營運處緊急派員清除，保持水源潔淨。另馬公觀音亭進行西瀛虹橋下環境整理，大型平台船進駐，引發外界質疑挖沙還是捕鯊的誤解。

時序進入夏季，澎湖天候異常炎熱，加上近來無大雨挹注，澎湖3座地面水庫（東衛、興仁及成功）水量幾近枯水位，加上水溫上升，導致近日水庫都出現零星死魚情形，雖然澎湖民生用水，現主要仰賴海水淡化，但水庫水仍使用調節配水，民眾擔心

死魚漂浮，會造成惡臭外，也會影響民生用水衛生。

針對民眾疑慮，自來水公司馬公營運處表示，每日都會派人巡視水庫，紀錄水位及巡查，也有水庫維護廠商，有發現即會通報，並通知水庫維護廠商派人馬上去處理，現場已無死魚漂浮，同時水質都會檢驗，合格後才會輸出給家戶使用，民眾不用過度擔憂。

另外近日因疑似鯊魚出沒，聲名大噪的馬公市觀音亭園區，引發人心惶惶，今（15）日突然出現平台船，上面還有怪手，外界質疑是挖沙或是整理環境，方便捕鯊作業，眾說紛紜，結果答案揭曉是澎湖縣政府工務處例行性西瀛虹橋下方環境整理作業，因平台船無動力，所以使用怪手觸底移動方向，與挖沙及捕鯊都無關。

自來水公司馬公營運處每日派員巡視水庫，發現魚屍立即進行清理。（自來水公司馬公營運處提供）

西瀛虹橋出現大型平台船，引發外界諸多揣測。（記者劉禹慶攝）

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