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    首頁　>　澎湖縣

    民兵船隱身其中？50艘中國漁船異常集結 澎湖海巡隊派屏東艦前往巡查

    中國三無漁船越界，澎湖海巡隊連續查獲2艘。（澎湖海巡隊提供）

    中國三無漁船越界，澎湖海巡隊連續查獲2艘。（澎湖海巡隊提供）

    2023/07/15 14:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國在禁漁期間，不僅連續傳出2艘「三無」（無船名、無船舶證書及船籍港口登記）中國漁船越界，經澎湖海巡隊查獲帶回馬公隊部偵辦，現更傳出50艘中國拖網漁船，大舉入侵我七美西南經濟海域，澎湖海巡隊派出屏東艦前往現場巡查。

    根據目擊的澎湖漁民表示，昨（14）日發現大約有50餘艘中國拖網漁船異常集結，位置在七美西南23°03'15.5＂N、118°42'15.5＂E周邊海域，經向澎湖海巡隊反映，根據經緯度查證，在七美西南方40海浬處，雖然超過澎湖海巡隊執法範圍，但仍派出屏東艦前往現場了解。

    原本在24海浬執行禁泊（國外油輪停泊澎湖海域）方案勤務的屏東艦，接獲命令後，立即往七美西南40海浬現場馳援，屏東艦在今（15）日下午1時50時分抵達通報點，雷達巡視5海浬內，都未發現我國籍及中國漁船，現仍在現場巡弋，維護我國領海主權及漁民權益，防止中國漁船有任何不軌行為。

    由於中國仍在禁漁期間，嚴禁任何中國漁船入出港，但卻在澎湖四周海域大舉集結，動機有待查明，外界質疑恐肩負間諜責任，有民兵船藏身其間，不時騷擾澎湖南方海域，花嶼、南方四島、七美等島嶼，蒐集水文、地形等資料，相關動機有待查明，相關單位更不能掉以輕心。

    澎湖漁民發現中國漁船大舉集結經緯度。（民眾提供）

    澎湖漁民發現中國漁船大舉集結經緯度。（民眾提供）

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