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    首頁　>　澎湖縣

    「換侯」聲浪不斷 朱立倫以澎湖縣長選舉為例籲黨內團結

    國民黨主席朱立倫抵澎，呼籲記取澎湖縣長選舉失利經驗，藍營支持者集中選票。（記者劉禹慶攝）

    國民黨主席朱立倫抵澎，呼籲記取澎湖縣長選舉失利經驗，藍營支持者集中選票。（記者劉禹慶攝）

    2023/07/15 12:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨主委朱立倫今（15）日抵澎湖，參加澎湖縣黨部主委陳雙全妻子告別式，並為國民黨徵召澎湖立委參選人吳政杰加油打氣，他舉本屆澎湖縣長選舉結果為例，泛藍得票率6成多，卻被綠營3成多票數當選，呼籲支持者團結記取教訓，總統及立委選舉唯一支持國民黨提名人選。

    下屆總統與立委選舉，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，侯不僅排名老三，還面對泛藍陣營鴻海董事長郭台銘強力挑戰，黨內「換侯」呼聲不斷，無法凝聚支持者集中選票。肩負成敗勝負的朱立倫，在澎湖高分貝疾呼團結，他痛斥民進黨抹黑手法，要求想下架民進黨的民眾，都能集中選票，才能避免台灣陷於戰爭的威脅。

    朱立倫今在中常委李德維、王伯綸、組發會主委許宇甄、黃復興黨部主委鄭宗琳等人陪同下抵澎，大力推薦國民黨總統參選人侯友宜，指侯是基層出身，擔任8年新北市副市長、5年新北市市長，五星級表現普獲各界好評，不料參選後被抹黑，捏造幼稚園餵毒案，但民進黨至今仍不道歉。

    針對外界及黨內「換侯」聲浪不斷，朱立倫表示，以本屆澎湖縣長選舉結果為例，因為藍營分裂，得票率6成多，卻讓綠營漁翁得利，只有3成多就能當選，要求支持者記取教訓，藍軍沒有分裂的本錢，呼籲支持者集中選票，「團結不一定會贏、但分裂一定會輸。」至於國民黨徵召澎湖立委參選人、議員吳政杰，曾任湖西鄉長，表示勇於承擔責任，要將湖西好鄉經驗推廣至全國。

    朱立倫推薦國民黨澎湖立委參選人吳政杰，呼籲選民支持優秀人才。（記者劉禹慶攝）

    朱立倫推薦國民黨澎湖立委參選人吳政杰，呼籲選民支持優秀人才。（記者劉禹慶攝）

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