搖滾SING海風！澎湖黃金海岸音樂嘉年華 林投沙灘連嗨2天

第一屆黃金海岸音樂嘉年華活動，連續兩日熱門樂團登場表演。（記者劉禹慶攝）

2023/07/14 19:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第一屆澎湖黃金海岸音樂嘉年華今（14）日在林投熱鬧登場，為接下來的追風音樂節暖場，同時打響澎湖觀光新品牌「澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，明天還有演出，邀請遊客來享受海洋與音樂的完美融合。

黃金嘉年華在湖西鄉林投沙灘舉辦，綿延尖山、林投與隘門3個村落，黃金海岸總長達3000多公尺，環繞湖西鄉南面，景色壯麗。夕陽、海風浪漫氛圍之下，用滿滿的熱血音樂為暑假拉開序幕，引領帶動獨立音樂風潮，創下獨立音樂在澎湖最精彩的演出，透過活動吸引更多青年旅人體驗在地觀光，伴隨熱情音樂舒放身心，一起搖滾SING海風，享受海洋與音樂的完美融合。

活動由澎管處主辦，立委楊曜向觀光局爭取經費，首日開場由處長許宗民、行政院南部執行中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府祕書長蔡淇賢、立委楊曜服務處主任段湘玲等貴賓簡單開幕，麋先生、原子邦妮、Crispy脆樂團、丘與樂、火星混蛋等樂團登場表演。

現場也有澎湖特色美食及文創品市集派對，讓大家chill品嚐在地風味美食，購買紀念品，還安排澎湖首創黃金海岸飄雪及童趣泡泡體驗、刺激好玩的趣味躲避球賽、隘門沙灘水域遊憩活動體驗優惠方案，同時與林投社區發展協會合作舉辦「牽罟瘋漁趣」活動。明天（15日）還有玖壹壹、好樂團、芒果醬、OHAN、逃走鮑伯等團體登台表演。

澎湖黃金海岸音樂嘉年華活動，市集人潮強強滾。（記者劉禹慶攝）

澎管處與林投社區合作，舉辦傳統牽罟活動。（記者劉禹慶攝）

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