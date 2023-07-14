為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    搖滾SING海風！澎湖黃金海岸音樂嘉年華 林投沙灘連嗨2天

    第一屆黃金海岸音樂嘉年華活動，連續兩日熱門樂團登場表演。（記者劉禹慶攝）

    第一屆黃金海岸音樂嘉年華活動，連續兩日熱門樂團登場表演。（記者劉禹慶攝）

    2023/07/14 19:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第一屆澎湖黃金海岸音樂嘉年華今（14）日在林投熱鬧登場，為接下來的追風音樂節暖場，同時打響澎湖觀光新品牌「澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，明天還有演出，邀請遊客來享受海洋與音樂的完美融合。

    黃金嘉年華在湖西鄉林投沙灘舉辦，綿延尖山、林投與隘門3個村落，黃金海岸總長達3000多公尺，環繞湖西鄉南面，景色壯麗。夕陽、海風浪漫氛圍之下，用滿滿的熱血音樂為暑假拉開序幕，引領帶動獨立音樂風潮，創下獨立音樂在澎湖最精彩的演出，透過活動吸引更多青年旅人體驗在地觀光，伴隨熱情音樂舒放身心，一起搖滾SING海風，享受海洋與音樂的完美融合。

    活動由澎管處主辦，立委楊曜向觀光局爭取經費，首日開場由處長許宗民、行政院南部執行中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府祕書長蔡淇賢、立委楊曜服務處主任段湘玲等貴賓簡單開幕，麋先生、原子邦妮、Crispy脆樂團、丘與樂、火星混蛋等樂團登場表演。

    現場也有澎湖特色美食及文創品市集派對，讓大家chill品嚐在地風味美食，購買紀念品，還安排澎湖首創黃金海岸飄雪及童趣泡泡體驗、刺激好玩的趣味躲避球賽、隘門沙灘水域遊憩活動體驗優惠方案，同時與林投社區發展協會合作舉辦「牽罟瘋漁趣」活動。明天（15日）還有玖壹壹、好樂團、芒果醬、OHAN、逃走鮑伯等團體登台表演。

    澎湖黃金海岸音樂嘉年華活動，市集人潮強強滾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖黃金海岸音樂嘉年華活動，市集人潮強強滾。（記者劉禹慶攝）

    澎管處與林投社區合作，舉辦傳統牽罟活動。（記者劉禹慶攝）

    澎管處與林投社區合作，舉辦傳統牽罟活動。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上帝的石雕公園美景再現 澎管處推出秋之奇岩季
    2023/07/13 14:00

    上帝的石雕公園美景再現 澎管處推出秋之奇岩季
    馬公觀音亭傳鯊魚出沒 海域活動請注意安全
    2023/07/13 13:57

    馬公觀音亭傳鯊魚出沒 海域活動請注意安全

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    澎湖維護仔稚魚棲息地 7月禁止1海浬內海作業
    2023/07/05 11:22

    澎湖維護仔稚魚棲息地 7月禁止1海浬內海作業
    澎湖海廢地景藝術節開幕 9件作品分5展場展出
    2023/07/01 12:28

    澎湖海廢地景藝術節開幕 9件作品分5展場展出

    女星狠甩10公斤 花草燃脂茶一喝有感
    會跳動的螺 澎湖海洋志工隊發現罕見闊唇鳳凰螺
    2023/05/24 09:53

    會跳動的螺 澎湖海洋志工隊發現罕見闊唇鳳凰螺
    海鳥稀客「灰水薙」現身澎湖東海 潛水覓食助跑起飛超可愛
    2023/05/18 19:21

    海鳥稀客「灰水薙」現身澎湖東海 潛水覓食助跑起飛超可愛
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播