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    母親節驚喜！澎湖七美珊瑚產卵大爆發 臥牛海域一片粉紅

    七美卧牛海域珊瑚產卵，大開粉紅派對。（七美鄉公所提供）

    七美卧牛海域珊瑚產卵，大開粉紅派對。（七美鄉公所提供）

    2023/05/14 21:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕母親節驚喜！澎湖七美臥牛海域出現粉紅派對，原來是珊瑚媽媽產下數不清的小粉紅寶寶，讓海面紅通通一片，許多親眼目睹的遊客及民眾都驚喜不已，七美鄉公所在臉書「七美報報」公布喜訊，得到外界祝福與驚嘆大自然界造物的奧妙。

    率先公布喜訊的七美報報，以「生了！生了！粉紅了七美臥牛海」為標題，告訴外界七美珊瑚媽媽在母親節，生了數不清的小粉紅珊瑚寶寶，願天下的母親們！祝福您們母親節快樂，照片看起來相當震撼，整個卧牛海域紅通通的視覺感官。

    根據七美報報形容，七美珊瑚產卵大爆發，太壯觀了！一年一度的臥牛紅海，是七美人最期待的一天。在每年農曆3月23日媽祖生前後，也是臥牛珊瑚媽媽的產期。神奇的大自然奇景，不用潛到海裡，直接在臥牛海邊就看到小粉紅珊瑚寶寶帶來的粉紅浪潮，真是太浪漫了，也讓外界感受到珊瑚爆發的生命力。

    卧牛海域是七美的釣魚天堂，位置就在望夫石的北方（魚月）鯉灣風景區旁，有一處岩塊就是臥牛所在處，下水浮潛的地點就是這個海灣處，海水非常清澈，不用浮潛就能看到黃黃的，就是美麗的珊瑚，是澎湖重要的珊瑚覆蓋區，每年媽祖生都會上演珊瑚產卵粉紅派對盛況，也是自然界重要大事，今年適逢母親節當日大爆發，更是增添母愛偉大奇蹟。

    母親節當天，卧牛珊瑚媽媽產卵。（七美鄉公所提供）

    母親節當天，卧牛珊瑚媽媽產卵。（七美鄉公所提供）

    七美卧牛海域珊瑚產卵盛況，視覺相當震撼。（七美鄉公所提供）

    七美卧牛海域珊瑚產卵盛況，視覺相當震撼。（七美鄉公所提供）

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