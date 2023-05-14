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    首頁　>　澎湖縣

    慈濟浴佛節傳善 縣長陳光復祈願四時無災

    澎湖縣長陳光復參加浴佛節，表達對宗教自由的尊重。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復參加浴佛節，表達對宗教自由的尊重。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/14 12:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日慈濟澎湖聯絡處在國際廣場舉行「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一浴佛慶典，澎湖縣長陳光復雖為虔誠基督教徒，但也到場參加浴佛祈福儀式，祈願國泰民安，風調雨順，天下四時無災無難，展現出海納百川、宗教無私無我的大愛尊重精神。

    陳光復表示，浴佛是學習佛陀的慈悲心，藉由浴佛提升心靈境界，啟發心中善念，清淨自我內心，建立良善社會，也祈願縣運昌隆，國泰民安，闔家平安，世界無災無難，任何宗教都是與人為善，尊重民眾信仰自由，並在澎湖和平發展。

    每年5月的第2個星期日是「佛誕日、母親節、全球慈濟日」三節合一，今年也是慈濟57週年，為報佛恩、父母恩、眾生恩，慈濟透過三節合一慶典活動，浴佛淨心，也共同為台灣、天下，還有偉大的母親們虔誠祈福，場面莊嚴而隆重。

    現場莊嚴的浴佛典禮，以「獻燈燭、獻香湯、獻花香」方式進行禮佛足、接花香、祝福吉祥等儀式，並在全體齊聲頌唱《爐香讚》及《讚佛偈》聲中開始，沐浴清滌滿是塵世離垢的心靈，凝聚善念，共同祈願身、心、靈如同浴佛的意義一般獲得淨化。由於適逢一年一度的母親節，會場也對天下最偉大的母親們表達崇高的敬意，希望母親節快樂，並呼籲為人子女孝順要及時，莫待子欲養而親不待，後悔莫及。

    慈濟功德會舉辦浴佛節，祈願台灣與天下太平。（記者劉禹慶攝）

    慈濟功德會舉辦浴佛節，祈願台灣與天下太平。（記者劉禹慶攝）

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