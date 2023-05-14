馬公鬧區成老鼠窩 澎湖縣政府環保局滅鼠大行動

馬公仁愛路土地公廟鼠患橫行，澎湖縣政府環保局派員前往消毒。（記者劉禹慶攝）

2023/05/14 11:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公鬧區老鼠成患，讓抵澎觀光客目睹口呆，不僅嚴重影響澎湖觀光形象，更可能成為散播病菌的溫床。澎湖縣政府環保局據報後，今日雖然是假日，由局長楊書舜領軍展開「滅鼠」大作戰，呼籲鄰近民眾及商家勿任意棄置垃圾，斷絕鼠類食物來源。

位在馬公市鬧區的仁愛路土地公廟周邊，新近被民眾目擊鼠類孳生，並到處亂竄，澎湖縣政府環保局接獲通報，前往現場勘查後，在現場尋覓適當地點布放鼠籠誘捕，今日更派員前往鼠類橫行週邊區域進行消毒，確保周邊環境安全無虞。

楊書舜表示，第一步驟進行環境消毒後，明日將請捕鼠大隊，全面清理肆虐老鼠，同時與馬公市公所合作，將周遭水溝進行全面清理，直接掃蕩鼠窩，端了老鼠的隱身處。當然最重要的是為了能永除鼠患，呼籲民眾應該要把握滅鼠「三不一捕」原則，即「封閉鼠道、不讓鼠來！」、「斷絕鼠糧、不讓鼠吃！」、「整頓環境衛生、不讓鼠住！」。

除了住家環境整理之外，

還要落實從預防工作做起，清除家戶外剩餘的廚餘，避免廢棄物的堆積，此外，沖洗家戶外之水溝及空地四周的雜草定期割除，3、4月是各種老鼠的生殖期，9、10月時則是成熟期亦是儲糧過冬時期，故若能加強這兩階段的防治工作，將可減少老鼠繁衍下一代，降低老鼠密度。未來環保局將持續加強土地公廟周邊旁巷弄防鼠工作，同時呼籲民眾落實整頓環境 ，共同辦理防治工作。

環保局長楊書舜（左）向廟公說明，請協助宣導不要拋棄垃圾食物。（記者劉禹慶攝）

土地公廟附近食物取得方便，不僅鼠輩橫行，也聚集很多麻雀。（記者劉禹慶攝）

土地公廟入夜後老鼠橫行，影響澎湖觀光形象。（安可提供）

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