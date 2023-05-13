澎湖女遊客摔車重傷、孕婦大出血 直升機12小時連飛2次後送

澎湖駐地直升機12小時連續接獲2起緊急後送任務。（凌天航空提供）

2023/05/13 16:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕母親節前夕，澎湖縣駐地醫療直升機後送任務頻頻，12小時內執行2趟緊急醫療後送任務，分別是女性觀光客車禍及孕婦大出血，送往高雄榮總搶救。

一名女觀光客13日騎車夜遊自摔，由消防局救護車送往三總澎湖分院就醫，右側肢體、手、腳、股骨等多處骨折及肝臟撕裂傷，因多重創傷導致生命徵象不穩定，院方給予升壓藥物、輸血等治療維持生命徵象。

懷胎30週32歲產婦出現前置胎盤症狀，13日凌晨在家中大量出血，緊急到三總澎湖分院急診室，院方初步給予安胎藥物，使用定量空針幫浦持續給藥，預判孕婦有可能在轉送過程中生產，院方增派醫師黃莊彥隨行後送，與凌天航空醫療組組員一同執行。

直升機後送女觀光客13日凌晨0點58分澎湖機場起飛、2點到達高雄榮總，返回澎湖落地已是清晨4點多；大量出血孕婦則是在上午10點40分從澎湖機場起飛，11點40分到達高雄榮總。

凌天航空駐地醫療直升機從澎湖起飛至送達接受醫院端，完成時間大多在1小時左右完成。原本從台灣派機到澎湖等待時間至少要30到60分鐘，現況是將等待時間變為緊急後送任務的完成時間。

一天內二起緊急後送任務，駐地醫療直升機夜以繼日後送。（凌天航空提供）

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