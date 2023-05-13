9旬婦參加老人共餐騎電動代步車返家途中遭撞 澎湖各界關心

澎湖縣政府社會處長桂祥晟，前往老婦家中致贈慰問金。（澎湖縣政府社會處提供）

2023/05/13 16:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕母親節前夕，澎湖各村里如火如荼舉辦慶祝活動，12日中午白沙鄉後寮村舉行老人共餐活動，一名93歲老婦騎乘電動代步車返家途中，遭遊客騎乘機車撞擊，立即送醫搶救，第一時間縣長陳光復指派社會處長桂祥晟，前往老婦家中慰問，並提供相關協助。

白沙鄉後寮村一名高齡93歲的柯姓老婦人，12日中午結束社區老人共餐返回家中的途中，不幸發生車禍遭台灣遊客騎乘機車撞擊。經緊急送醫治療，柯老婦人雖生命徵象穩定，但頭部因受到撞擊而有顱內出血及骨裂現象，現仍在加護病房持續觀察。

縣長陳光復得知消息後，於第一時間責成社會處長桂祥晟至後寮慰問家屬並致慰問金。桂祥晟立即驅車前往後寮，與村長葉文泉、社區發展協會理事長方大進一同探視心急如焚的家屬，並贈致急難救助慰問金5000元，表達關懷之意。並表示澎湖縣政府有聘僱專業律師提供免費法律諮詢，給予被害人法律上必要的幫助，爭取後續求償。

白沙鄉公所正值舉辦母親節活動，鄉長宋萬福也於第一時間致電關心，了解長者的情況。村長葉文泉非常感謝縣長陳光復及鄉長宋萬富長期關心後寮長者生活起居。並提醒遊客進入後寮村內時，請行駛外環島道路，請減速慢行，避免類似事件再度發生。

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