七美雙心石滬滬腳損壞 澎縣文化局公告招標修復

雙心石滬滬腳不堪強風與巨浪襲擊，出現3至4公尺裂隙。（民眾提供）

2023/05/13 15:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名觀光景點雙心石滬，一直是七美重要的觀光資源，但今年3月位在浪區的滬腳，因不堪東北季風及大浪襲擊，出現3至4公尺的裂隙，七美鄉長呂啟俊與縣議員張仁和緊急向澎湖縣政府求援，文化局上網招標公告修復，縣長陳光復指示，儘速恢復昔日舊觀，保護澎湖先民珍貴文化資產。

雙心石滬位於澎湖縣七美鄉東湖村頂隙北面海崖下，因此又稱「頂隙滬」，已有700多年的悠久歷史，利用玄武岩及珊瑚礁在潮間帶築成的捕魚石牆，也是一種海中陷阱，特殊景觀的休閒漁業，也為這美麗的島嶼記錄下永恆的浪漫傳說。澎湖雙心石滬是澎湖目前保存最完整和最美麗的石滬，2006年，澎湖縣政府正式將其登錄為文化景觀。

根據統計，澎湖石滬可能是全世界密度最高、數量最多，全縣石滬總數達580餘個，是珊瑚礁棚漁業文化的特色，主要的石滬分布在吉貝島，又有石滬的故鄉之稱；石滬原理就是潮水漲退及魚群迴游特性，在波動的海面上築起一道道的弧形石牆，工程十分浩大，不僅可能要利用全村裡的居民，更要歷經數年或是數十年以上才能完成。

由於雙心石滬當年也由吉貝師傅跨海前往製作，因此每年石滬修復，都是由吉貝邀請資深師傅前往七美，同時考慮師傅普偏年長 還出動學生與七美年輕人投入學習，並以影像紀錄保存，希望能永續這項傳統文化技能。

七美雙心石滬滬腳出現破損，遠遠觀望就可看出端倪。（民眾提供）

原本雙心石滬滬腳，呈現完整弧形。（民眾提供）

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