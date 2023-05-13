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    首頁　>　澎湖縣

    澎縣今辦母親節表揚大會 遺憾98歲模範母親沒等到

    今年接受模範母親表揚大會，各鄉市推薦20人獨缺一位。（記者劉禹慶攝）

    今年接受模範母親表揚大會，各鄉市推薦20人獨缺一位。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/13 12:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣模範母親代表表揚大會，今日在澎湖福朋喜來登酒店-B2國際宴會廳舉辦「母愛和煦風 親恩深似海」，澎湖5鄉1市共選出20位模範母親，最年長的是98歲的陳邵烏切女士，年紀最輕的是66歲的林詩怡女士，但遺憾的是最年長模範母親，等不到表揚大會就與世長辭，變成19人接受表揚，成為美中不足的遺憾。

    澎湖縣政府每年在母親節期間，均熱切的受理各界推薦對家庭、社會無私奉獻的模範母親，並舉辦一年一度『模範母親表揚大會暨聯誼活動』，希望透過公開宣揚母愛的偉大，增進社會和諧，並藉由模範母親表揚活動等方式，將其撫育子女之事蹟及精神發揚，以塑造家庭價值，成為社會之典範。

    模範母親表揚大會，由縣長陳光復，以大家長身分主持，馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啟俊、縣議員陳毓仁、蘇陳綉色、許國政、張仁和等人都到場參加。

    各鄉市推薦的模範母親代表分別是：

    馬公市：歐蔡淨守、許素紅、許鄭初枝、陳惠祝、蕭芬蓮、許錦花、張惠娥。

        湖西鄉：林麗椹、顏阿勸、林詩怡。

        白沙鄉：陳月李、宋淑裝、洪郭月霞。

        西嶼鄉：顏春枝、陳楊專、陳王麗香。

        望安鄉：高蔡錦雪、陳葉秀鳳。

        七美鄉：陳邵烏切、呂白夏月。

    藉著這充滿意義的感恩節日，模範母親們除了上台接受表揚的喜悅外，也趁此難得的機會好好與家人團聚、感受親情交流的喜悅與歡樂。

    澎湖各界慶祝母親節表揚大會，模範母親都是多代同堂出席盛會。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界慶祝母親節表揚大會，模範母親都是多代同堂出席盛會。（記者劉禹慶攝）

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