澎湖「博物館慢遊趣」活動登場 FOCA馬戲團表演啟動

FOCA馬戲團擔任澎湖博物館月開幕嘉賓，吸引不少親子前往參加活動。（記者劉禹慶攝）

2023/05/13 11:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局以「博物館慢遊趣」為主題，規劃今年博物館月系列活動，除了鼓勵民眾走進博物館外，社區、廟宇也是澎湖各社區重要的文化基地，展現島嶼常民生活的多種樣貌，期待民眾一起來發掘、體驗。

今年啟動儀式，適巧母親節前夕，現場邀請小朋友最愛的FOCA馬戲團為啟動儀式揭開熱鬧、充滿活力的序幕，並於現場贈送限量雞蛋糕，預祝母親節快樂。

澎湖擁有豐富的地方文化，除了博物館及地方文化館外，社區、廟宇及地方團體都是在地文化的珍貴寶藏，今年文化局以博物館月「博物館慢遊趣」系列活動，包含澎湖生活博物館的主題講座「我自己的博物館」、澎湖海洋資源館的「菊島天文體驗營」、澎湖化石館的「化石小學堂-親子手翻模」、洪根深美術館的「洪根深老師抄經展導覽」，以及二呆藝館—小橋、流水、無人家-二呆藝館館藏「橋」作品。

啟動儀式中，國立臺南藝術大學藝術史系教授盧泰康於2000年初，調查澎湖風櫃尾荷蘭舊城，採集周邊地表遺留陶瓷殘片進行記錄，歷經二十餘年持續研究分析，完整執行文物編號列冊、文物攝影、尺寸測量、結構測繪、產地鑑定（包含中國、歐洲、東南亞陶瓷）、年代判讀，以及歷史文化價值考證，確認此批標本應屬1622年至1624年間荷蘭人所留下的貿易陶瓷遺物。盧泰康教授全數回贈澎湖縣政府文化局，期能在地保存，永久典藏。

國立台南藝術大學教授盧泰康（左），捐贈風櫃荷蘭城研究古物給澎湖縣政府文化局。（記者劉禹慶攝）

澎湖博物館月正式啟動，結合場館、廟宇、社區不同層次文化展現。（記者劉禹慶攝）

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