為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖「博物館慢遊趣」活動登場 FOCA馬戲團表演啟動

    FOCA馬戲團擔任澎湖博物館月開幕嘉賓，吸引不少親子前往參加活動。（記者劉禹慶攝）

    FOCA馬戲團擔任澎湖博物館月開幕嘉賓，吸引不少親子前往參加活動。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/13 11:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局以「博物館慢遊趣」為主題，規劃今年博物館月系列活動，除了鼓勵民眾走進博物館外，社區、廟宇也是澎湖各社區重要的文化基地，展現島嶼常民生活的多種樣貌，期待民眾一起來發掘、體驗。

    今年啟動儀式，適巧母親節前夕，現場邀請小朋友最愛的FOCA馬戲團為啟動儀式揭開熱鬧、充滿活力的序幕，並於現場贈送限量雞蛋糕，預祝母親節快樂。

    澎湖擁有豐富的地方文化，除了博物館及地方文化館外，社區、廟宇及地方團體都是在地文化的珍貴寶藏，今年文化局以博物館月「博物館慢遊趣」系列活動，包含澎湖生活博物館的主題講座「我自己的博物館」、澎湖海洋資源館的「菊島天文體驗營」、澎湖化石館的「化石小學堂-親子手翻模」、洪根深美術館的「洪根深老師抄經展導覽」，以及二呆藝館—小橋、流水、無人家-二呆藝館館藏「橋」作品。

    啟動儀式中，國立臺南藝術大學藝術史系教授盧泰康於2000年初，調查澎湖風櫃尾荷蘭舊城，採集周邊地表遺留陶瓷殘片進行記錄，歷經二十餘年持續研究分析，完整執行文物編號列冊、文物攝影、尺寸測量、結構測繪、產地鑑定（包含中國、歐洲、東南亞陶瓷）、年代判讀，以及歷史文化價值考證，確認此批標本應屬1622年至1624年間荷蘭人所留下的貿易陶瓷遺物。盧泰康教授全數回贈澎湖縣政府文化局，期能在地保存，永久典藏。

    國立台南藝術大學教授盧泰康（左），捐贈風櫃荷蘭城研究古物給澎湖縣政府文化局。（記者劉禹慶攝）

    國立台南藝術大學教授盧泰康（左），捐贈風櫃荷蘭城研究古物給澎湖縣政府文化局。（記者劉禹慶攝）

    澎湖博物館月正式啟動，結合場館、廟宇、社區不同層次文化展現。（記者劉禹慶攝）

    澎湖博物館月正式啟動，結合場館、廟宇、社區不同層次文化展現。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世界第二大富豪馬斯克 入選「失敗博物館」
    2023/05/02 16:30

    世界第二大富豪馬斯克 入選「失敗博物館」
    中國馬戲團獅子逃脫衝向觀眾 民眾急逃竄連鞋子都掉了
    2023/04/16 13:32

    中國馬戲團獅子逃脫衝向觀眾 民眾急逃竄連鞋子都掉了

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    水道博物館模型 重現日治輸水系統
    2023/02/06 05:30

    水道博物館模型 重現日治輸水系統
    澎湖縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播