吉貝夜太美！澎湖海上花火節 離島首場煙火秀絢麗震撼

2023澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚在吉貝精彩登場，震撼美麗。（記者劉禹慶攝）

2023/05/12 20:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2023澎湖國際海上花火節首場離島場，今晚在吉貝精彩登場，湧入5000人次登島，結合當地吉貝跆拳道、赤崁辣媽舞團優秀表演團體帶來精彩演出，晚間8點，10分鐘煙火秀在吉貝港口璀璨升空，贏得滿堂喝采。

澎湖縣長陳光復說，吉貝擁有絕美的海景，除了知名的吉貝沙尾，還有許多祕境沙灘，潔白的沙灘映襯蔚藍海水，彷彿牛奶般漸層的色彩是大自然給予吉貝最美的禮讚。縣府近年為了復甦吉貝觀光，除了透過沿著菊島旅行社規劃導覽培訓、營隊遊程，還拍攝行銷影片、製作導覽文宣地圖，預計透過分年計畫重現吉貝風華。縣府也在沙尾設置一座美人魚主題裝置藝術，將沙尾沿路以彩色燈光妝點，由國內知名藝術家彭力真設計製作，點亮吉貝夜晚。母親節將屆，陳光復還現場獻唱「媽媽請你也保重」。

海上花火節吉貝場在漁港，受限於煙火施放法定安全距離，最大尺寸僅能施放6吋煙火彈，但縣府精心安排超過百種豐富花色，打造精彩萬分的10分鐘煙火秀，讓繽紛絢麗的花火為吉貝揭開精采的旅遊季。

縣府也呼籲遊客，吉貝擁有世界級的天然美景，除了欣賞精彩煙火秀，也歡迎在吉貝島上LONG STAY，享受海水、沙灘、陽光的沐浴，品嘗美味的海鮮，度過美好的海島假期。

接續5月24日七美場及6月10日望安場，縣府邀請大家跟著花火節一起跳島旅遊，漫遊澎湖海島。

澎湖縣長陳光復與各界貴賓，為吉貝花火揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復現場演唱媽媽請你也保重，提前請和母親節。（記者劉禹慶攝）

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