箱網養殖「好料」多 燕鷗聚集覓食蔚為奇景

每逢箱網養殖業者進行餵食時，都會出現燕鷗飛翔覓食的盛況。（記者劉禹慶攝）

2023/05/12 16:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕箱網養殖食物來源取得容易，吸引許多海洋生物聚集，成為燕鷗覓食地，西嶼箱網養殖區處處可見燕鷗飛舞翱翔的英姿，不時還可見到燕鷗衝刺入海覓食的剎那之美。因此觀看燕鷗不一定要到無人島欣賞，在箱網養殖區內也看得到。

澎湖由島群所組成，每年燕鷗遷徙至南北海無人島棲息繁衍，包括南海大小貓嶼、北海澎澎灘及東海錠鉤、雞善及小白沙嶼等地，都能見到各種燕鷗棲息，近年來也發展出巡航生態觀光遊程，但無人島燕鷗群容易受到驚嚇，以往更曾傳出有不肖業者以鞭炮、餵食方式，驚嚇或吸引燕鷗成群出現，澎湖縣政府農漁局警告驚擾野生動物，是觸法的行為。

由於位在澎湖內海的箱網養殖區，因每日固定餵食，在食物來源不虞匱乏之際，吸引許多海洋生物棲息於此，加上澎湖箱網養殖以下雜魚為主，燕鷗在海上搜尋覓食時，以箱網養殖區為首選，因此發展出燕鷗飛舞的奇景，不少遊客專程雇船前往箱網養殖區，欣賞燕鷗數大就是美的群飛亂舞美景，成為新興的旅遊遊程，鳥況不輸於澎湖無人島。

雖然有人擔心因食物取得容易，部分燕鷗會成為留鳥，不再持續季節遷徙的習性，但對於養殖漁民而言，並未刻意干擾生態，只是物競天擇，任何的環境之下，都會演變出一批適合生存的燕鷗，因此也並未觸法，反而是更珍惜燕鷗的生態，刻意進行保護，讓箱網生態更為豐富多元化。

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