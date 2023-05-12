輝映澎湖花火節 七美嶼燈塔5/24、25限時開放

七美嶼燈塔為澎湖群島最南之燈塔（航港局提供）

2023/05/12 12:07

〔記者丁奕／台北報導〕為配合澎湖國際海上花火節七美場次，七美嶼燈塔園區將於5月24-25日的9時至18時限定開放，交通部航港局歡迎旅客至七美嶼燈塔，俯瞰美麗的海岸風光，感受當地的漁村文化，也欣賞花火節的煙火。

航港局表示，由於七美嶼燈塔園區腹地不大且存在高低落差，為確保遊客安全，平時並無對外開放。此次為了響應澎湖縣政府舉辦的海上花火節離島七美場活動，特別在5月24日和25日的9時至18時，開放遊客入園參觀。

航港局提醒，前來參訪的遊客，進入燈塔園區時，請遵循園區內的安全指示，同時留意高低落差，注意自身安全。

1939年完工的七美嶼燈塔別名南滬燈塔，塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬，位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上。航港局表示，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔，因面向南方漁產資源豐富的「南淺漁場」，故對於地方漁業發展有極大的貢獻。

七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色，該燈塔目前僅配置1名管理人員負責燈器維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法