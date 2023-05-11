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    首頁　>　澎湖縣

    澎管處推廣綠色旅行標章 促進永續旅遊邁向低碳節能島

    綠色旅遊標章說明會，由澎管處長許宗民主持。（澎管處提供）

    綠色旅遊標章說明會，由澎管處長許宗民主持。（澎管處提供）

    2023/05/11 17:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是夏季觀光旅遊勝地，遊客大量湧入，因此打造低碳節能島，需要民眾與遊客相互配合。交通部觀光局澎湖國家風景區管理處於今日辦理GTS綠色旅行標章說明會，由處長許宗民主持，善盡觀光龍頭宣導之責。

    此次說明會吸引不少在地業者前來參與，當中包含餐飲、旅宿、旅行及水域遊憩等觀光相關產業業者，共同於會中認識與探討如何透過綠色旅行標章的認證申請與國際永續觀光趨勢接軌。「GTS綠色旅行標章」為國際性的永續認證機制，旨在推廣和表彰對永續旅遊與環境保護方面，做出積極貢獻的旅遊觀光業者，起出帶頭示範效應。

    此標章的設立，是為協助業者建構屬於自己的檢視機制，透過客製化的檢查和評估，確認其營運方式是否能符合永續理念，不僅能提高營運效率、節約能源，也能增加消費者的信任、幫助消費者識別出信譽高、品質好的觀光業者，進而減緩旅遊行為對資源、環境帶來的消耗與傷害，來促進澎湖永續旅遊發展，確保珍貴自然環境資源生生不息。

    澎管處長許宗民表示，期許在各方的共同努力下，能於推廣澎湖在地獨特自然景觀、人文風情的同時，也達到與環境共好的目標，開拓澎湖嶄新的觀光形象並提升永續競爭力，達到資源永續的目標，並逐步邁向低碳節能島。

    澎管處舉行綠色標章說明會，邀請相關旅遊產業參加。（澎管處提供）

    澎管處舉行綠色標章說明會，邀請相關旅遊產業參加。（澎管處提供）

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