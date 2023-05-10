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    首頁　>　澎湖縣

    又是酒駕釀禍！澎湖馬公小客車與機車相撞 騎士傷重不治

    自小客車駕駛酒駕，釀成機車騎士命喪澎湖。（馬公警分局提供）

    自小客車駕駛酒駕，釀成機車騎士命喪澎湖。（馬公警分局提供）

    2023/05/10 20:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又是酒駕惹的禍！馬公市經國路與文學路岔路口9日晚間發生一起車禍，自小客車與機車發生碰撞，導致機車騎士重傷送醫不治；由於騎士來自台灣，現在澎湖花火節舉行期間，機票船票一票難求，家屬向旅遊處尋求協助今日抵澎。

    馬公警分局調查指出，5月9日晚間20時58分許，在馬公市經國路與文學路岔路口處，吳姓民眾（男、28歲）騎乘普重機車，研判沿馬公市文學路北向南方向行駛，行至肇事路口時，陳姓民眾（男、21歲）駕駛自小客車附載乘客沿馬公市經國路東向西方向行駛，雙方車輛發生碰撞致肇事。

    車禍發生後，吳男左腳骨折、胸部及腹部內出血，經消防局救護車將其送往三總澎湖分院急救，9日深夜22時56分許急救無效宣告死亡，自小客車駕駛及乘客均未受傷。經酒測，自小客車駕駛有飲酒，普重機車吳姓騎士部分，委由三總澎湖分院醫師抽血檢驗中，全案並移送澎湖地檢署偵辦。

    由於吳姓騎士家人在台灣，接獲噩耗後家人趕往台北松山機場等候搭機抵澎，但因花火節期間機票、船票一票難求，只好求助澎湖縣政府1999專線，由旅遊處協助家屬搭機抵澎處理善後。

    另一起發生在今日清晨馬公桶盤離島釣客溺斃案，由於釣客是苗栗人，家屬也是透過旅遊處協助，自台中機場搭機抵澎處理相關後事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    發生死亡車禍交叉路口，平常車流量不高。（馬公警分局提供）

    發生死亡車禍交叉路口，平常車流量不高。（馬公警分局提供）

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